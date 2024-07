San Dibu Martínez, la leyenda: el arquero más importante en la historia de la Selección

Dibu, esta vez, no tuvo que hacer uno de sus históricos shows pro ejecución. No tuvo que gritarles ni decirles cosas. Ni siquiera pudo acercarse porque las nuevas reglas de FIBA, en este caso con el espantoso Matonte a la cabeza, no se lo permitieron. Pero el miedo ya estaba generado. Enner, un avezado delantero, con tanta calidad y experiencia, lo supo, por caso. Por eso, en su turno, eligió ni mirar el arco. Porque ni quería cruzar miradas con el mejor arquero del mundo, al menos el más intimidante. Y así pateó. Con miedo. Dibu fue para el otro lado, pero el trabajo estaba hecho. Desde antes. No es casualidad que el 50% de los penales que le patearon en la Selección no hayan sido goles.