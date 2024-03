Reclama Riquelme: polémica por la designación del árbitro para el partido entre Boca y San Lorenzo

Para el encuentro, que se disputará el próximo sábado 30 desde las 17 en La Bombonera, Arasa estará acompañado por Gabriel Chade (Asistente 1°), Cristian Navarro (2°), Luis Lobo Medina (4°) y Diego Romero en el AVAR. Además, se ubicará en el VAR, Mauro Vigliano, considerado uno de los mejores en esa área.

La última actuación de Arasa que terminó en una polémica que preocupa a Boca y San Lorenzo

El nombre de Nazareno Arasa quedó envuelto de una enorme polémica ya que fue protagonista el último fin de semana, en Mar del Plata, en el clásico entre Aldosivi y Alvarado cuando a los 3 minutos del primer tiempo no expulsó y sólo amonestó al defensor del Torito, Nicolás Ortiz por un codazo al volante del Tiburón, Elías Torres.

Pero esa no fue la única controversia que no supo resolver y despertó enormes críticas ya que no cobró un penal para Alvarado. A los 46 de la primera parte, Guido Vadalá fue derribado dentro del área con una plancha de Franco Godoy: el árbitro dejó seguir la jugada pese a estar cerca de la situación y no cobró la pena máxima y tampoco expulsó al lateral.

Clara plancha sobre Vadalá en el cierre de la primera parte que Nazareno Arasa decidió no cobrar



El 10 de Alvarado mostró cómo quedó su pierna tras el cruce con Godoy

Cómo le fue a Boca y San Lorenzo siendo arbitrados por Arasa

Boca llega al clásico sexto, con 16 puntos (debe completar el partido con Estudiantes de La Plata), mientras que San Lorenzo está noveno, con 15 unidades.

Este partido será fundamental para sumar y no perder la ilusión de meterse entre los primeros cuatro mejores lugares de la tabla de la Zona B para lograr la clasificación a los playoffs de la Copa de la Liga a dos fechas del cierre de la primera fase.

No será la primera vez que Arasa dirija a los dirigidos por Diego Martínez ya que lo ha hecho en dos oportunidades, ambas ante Belgrano de Córdoba, con una victoria por lado. Por su parte, al Ciclón lo dirigió en seis partidos de los cuales el equipo de Boedo ganó dos, empató tres y perdió uno.