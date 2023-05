Polémica con el VAR en la Champions: un video demostraría que el gol del City a Real Madrid debió ser anulado

Tras el encuentro, el entrenador del Merengue, Carlo Ancelotti, se quejó de la situación y la nula intervención del VAR. "Hemos comprobado que ha salido el balón. Lo hemos visto en Bein Sport y no con la tecnología del VAR porque si no, no lo veía" , aseguró el italiano durante la conferencia de prensa.

El medio televisivo, de origen qatarí, mostró durante su transmisión que el portugués Bernardo Silva controló el balón afuera de la cancha en el minuto 22 del segundo tiempo. ¿Cómo se evidencia? A través de un sistema tecnológico 3D, que permite trazar una línea perpendicular que marca la finalización del límite de la raya lateral. Una vez que terminó el encuentro, Ancelotti observó el video y lo utilizó como argumento para quejarse.

Pelota afuera Bein Sports La tecnología de la transmisión de Bein Sports mostró que la pelota salió.

Más allá de la igualdad y la dificultad que afrontará el campeón vigente ante los dirigidos por Pep Guardiola en la revancha, que se jugará en Inglaterra el miércoles 17, Ancelotti manifestó su enojo con el procedimiento del árbitro portugués Artur Manuel Soares Dias: "Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología pero no lo han controlado bien. El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba afuera".

Los goles de Real Madrid y Manchester City por la Champions League