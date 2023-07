Pedro Cachín buscará hacer historia en Wimbledon: debutará ante el multicampeón Novak Djokovic

El tenista cordobés de 28 años buscará ante el ex número 1 del mundo ser el primer jugador en ganarle en la Catedral del tenis desde 2017, ya que ganó en 2018, 2019, 2021 y 2022 (en 2020 no se jugó por la pandemia de coronavirus). El encuentro, correspondiente a la primera ronda, comenzará a las 9.30 en el court central del All England Club.