Otro verdugo de la Selección argentina en Brasil 2014 anunció su retiro

Noticia en desarrollo.-

Manuel Neuer on Instagram: "Liebe Fans, liebes Fußballdeutschland, nach über 15 Jahren und 124 Länderspielen endet mit dem heutigen Tag meine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Ich fühle mich körperlich sehr gut und natürlich hätte mich auch die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gereizt. Und trotzdem bin ich nach vielen intensiven und langen Gesprächen mit meiner Familie und meinen Freunden zu dem Entschluss gekommen, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, mein Kapitel in der Nationalelf zu beenden. Wenn ich heute zurückblicke, fühle ich Stolz und Dankbarkeit! Nicht zuletzt, weil wir uns am 13. Juli 2014 unseren großen Traum erfüllen konnten und gemeinsam in Brasilien Weltmeister geworden sind. Für insgesamt 7 Jahre und 61 Spiele durfte ich – bis zu meiner Verletzung – die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Eine Ehre, die ich jedes Mal aufs Neue zu schätzen wusste. Die Heim-EM in diesem Jahr war ein weiterer Höhepunkt, auch, wenn es leider nicht für den Titel gereicht hat. Denn: Ich habe in jeder Sekunde eine ganz besondere Euphorie und Zusammenhalt im ganzen Land gespürt. Behalten wir uns das bei! Vielen Dank allen Mitarbeitern, Betreuern, Trainern und auch Mitspielern, die mich seit meinem Debüt in der Nationalmannschaft am 02. Juni 2009 begleitet haben! Und besonders möchte ich mich bei euch bedanken, liebe Fans, dass ihr mich in all den Jahren unterstützt habt! Ich habe es geliebt, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Danke! Euer Manu"