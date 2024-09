Otra baja en San Lorenzo: renunció el titular de la comisión de fútbol luego de su cruce con Moretti

Continuando con su crítica, indicó: “San Lorenzo no puede estar en una vocalía. Eso es decirle ‘vos no existís’. Más allá que puede haber una buena relación o no con algún dirigente, hay que respetar la historia. No significa que si tenés una vicepresidencia o una secretaría vas a salir campeón, pero esto no lo vi en mi vida”.

Además cargó contra el presidente de la AFA: “Me parece que no conoce la historia de San Lorenzo. De repente acertó con Scaloni y con Messi y se cree que puede hacer lo que quiere. Hay cinco millones de personas atrás de San Lorenzo, no está Moretti ni Lopardo ni nadie. Tapia es el presidente del fútbol argentino, no es dueño. Es una vergüenza”.

El presidente del Ciclón salió al cruce de estas declaraciones, las cuales consideró desubicadas: "Las palabras de Julio están fuera de lugar. La vicepresidencia, entre comillas, se gana. ¿Cómo se gana? Con la confianza. La construcción está yendo por buen camino de parte de mí, por eso no entendí lo de Lopardo”.

La dimisión de Lopardo, que seguirá siendo vocal, ocurre mientras el presidente de la institución se encuentra de gira por Europa, donde visitó al papa Francisco en Roma y luego partió a España para presenciar un encuentro del Real Madrid por la Champions League.