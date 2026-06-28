Mundial 2026: uno por uno, todos los jugadores de Argentina que debutaron ante Jordania

Lionel Scaloni aprovechó el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos para darles sus primeros minutos a varios futbolistas. Giovani Lo Celso, Marcos Senesi, Valentín Barco y otros integrantes del plantel vivieron una jornada inolvidable en el 3 a 1.

La Scaloneta, con varios cambios, le ganó 3 a 1 a Jordani con algunos debutantes en el Mundial.

Con la Selección argentina ya clasificada a los 16avos del Mundial 2026 , el entrenador Lionel Scaloni aprovechó para dar minutos a varios jugadores que hicieron su debut en el certamen más importante del fútbol. En la victoria 3 a 1 ante Jordania en Dallas, sumaron sus primeros minutos Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Marcos Senesi, Guiliano Simeone y José Manuel López.

Este partido frente al elenco asiático no solo significó la confirmación del liderazgo de la Selección argentina, que terminó con puntaje ideal en el grupo J y ratificó el pase a la siguiente ronda, sino que también estuvo marcado por el estreno de algunos futbolistas que esperaban con ansias esta oportunidad.

Después de perderse el Mundial de Qatar 2022 por lesión, Giovani Lo Celso finalmente pudo cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo. El mediocampista fue titular frente a Jordania y coronó su debut con un gol de tiro libre, el primero de la victoria de la Selección argentina.

Marcos Senesi también tuvo su debut en un Mundial. El defensor central, que se sumó a las filas de la Scaloneta tras la baja de Leonardo Balerdi por un desgarro, integró la formación inicial de Lionel Scaloni y fue protagonista de una de las jugadas más importantes del encuentro, al recibir la infracción dentro del área que derivó en el penal convertido por Lautaro Martínez.

Valentín "El Colo" Barco sumó sus primeros minutos en una Copa del Mundo al ingresar durante el segundo tiempo frente a Jordania. El futbolista de Spartak Moscú, muy atrevido en el juego, se convirtió en otro de los jugadores que vivieron una jornada especial al debutar oficialmente en la máxima competencia de selecciones.

José Manuel López

José Manuel "El Flaco" López también tuvo su estreno en una Copa del Mundo. El delantero de Palmeiras ingresó durante el segundo tiempo ante Jordania, jugó parte de la parte complementaria con la camiseta de la Selección argentina en el máximo certamen de la FIFA y cumplió uno de los grandes objetivos de su carrera.

Mundial 2026: así fue el golazo de tiro libre de Lionel Messi para el 3 a 1 frente a Jordania

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, marcó el 3 a 1 frente a Jordania para sellar la victoria y lograr el resultado perfecto en fase de grupos. Por segunda vez en el partido, el tanto fue de tiro libre; el primero había sido de Giovani Lo Celso a los 19 minutos del primer tiempo, y el del 10 fue a los 35 del complemento.

Solo 15 minutos después de su ingreso desde el banco de suplentes, ya que no había sido de la partida inicial porque el equipo ya estaba clasificado y se había asegurado el primer puesto, marcó el tercer gol del equipo.

¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Leo Messi de tiro libre para cerrar el estadio



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Y, como no podía ser de otra manera, volvió a romper un récord: se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo en convertir en siete partidos consecutivos. Superó la marca que compartía con Fontaine y Jarzinho. También, pasó a ser el quinto jugador de la historia en marcar seis goles o más en una fase de grupos del certamen.

En cuanto al tanto convertido ante Jordania, el capitán marcó el tanto N°19 en mundiales y se aleja de Miroslav Klose y Kylian Mbappé, el segundo y tercero en la tabla de goleadores, ambos con 16.