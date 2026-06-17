Mundial 2026: las seis elegidas por la FIFA que hacen historia en el arbitraje

Representan el 3,5% de 170 árbitros con 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 miembros del equipo del VAR que completan la delegación oficial de jueces. Dos mexicanas, tres estadounidenses y una nicaragüense se plantan en la competencia deportiva más importante del mundo.

La FIFA designó a seis árbitras entre los 170 jueces que participarán de la Copa del Mundo.

En esta edición de la Copa del Mundo 2026 por primera vez la FIFA incluyó a seis mujeres árbitro dentro de la delegación oficial de jueces: dos mexicanas, tres estadounidenses y una nicaragüense le plantan cara a la competencia deportiva más importante del mundo. Si bien son minoría, representan el 3,5% de 170 árbitros y hacen historia en el arbitraje femenino.

170 jueces conforman la delegación oficial designada por el organismo presidido por Gianni Infantino, con 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 miembros del equipo del VAR. Katia Itzel García (México) y Tori Penso (Estados Unidos) son las dos únicas mujeres que actúan como árbitras principales. Mientras que Sandra Ramírez (México), Brooke Mayo (Estados Unidos) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos) son árbitras asistentes o linieres, y Tatiana Guzmán de Nicaragua forma del equipo VAR.

Además de jueces, las chicas son profesionales formadas en otras disciplinas y algunas de ellas también combinan la ardua tarea de la crianza. La mexicana Katia Itzel García de 33 años es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y en esta edición de la Copa del Mundo ostenta el hito de ser la primera mujer mexicana en arbitrar un partido de un mundial masculino.

Por su parte, su compatriota Sandra Ramírez de 37 años es odontóloga y comenzó en el arbitraje profesional en 2010. Además, fue una de las mujeres del equipo arbitral que pitó en Gran Final entre España e Inglaterra en el Mundial de Fútbol Femenino 2023, en el que España triunfó.

En cuanto a su par de Estados Unidos , Tori Penso de 39 años en 2020 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en dirigir un partido de la Major League Soccer y, desde 2021, es árbitra internacional. Hoy es la primera estadounidense en ser árbitra principal en un Mundial masculino . Además está recibida en Marketing Digital y es madre de tres hijas.

Las otras dos mujeres de Estados Unidos que integran el equipo de las seis árbitras son Brooke Mayo, texana de 37 años y licenciada en Educación Física y Máster en Gestión del Deporte. Comenzó a arbitrar a los 13 años y fue profesora y entrenadora además de integrar el equipo de la final del Mundial femenino 2023. Esta edición del Mundial es su primer torneo masculino absoluto. En 2025 fue distinguida como Árbitra del Año en su país y se presentó públicamente como parte de la comunidad LGTBIQ+.

Kathryn Nesbitt, su colega, también tiene 37 años y es química analítica con experiencia en laboratorio y docencia antes de dedicarse al arbitraje. Hizo historia en Catar 2022 como una de las primeras mujeres en un Mundial masculino y fue la primera asistente en unos octavos de final.

Por último, Tatiana Guzmán oriunda de Nicaragua, a sus 38 años es la primera mujer en la historia en desempeñarse como oficial de VAR en un Mundial masculino. Además, es ingeniera ambiental y ya intervino en partidos como Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y Australia vs. Turquía.

Mundial de Qatar 2022, el pionero

El Mundial de Catar 2022 en el que Argentina se convirtió en campeona del mundo y conquistó su tercera estrella, marcó un hito al incorporar por primera vez mujeres en el cuerpo arbitral.

La imagen de una árbitra imponiendo autoridad frente a ochenta mil espectadores —y millones más en todo el planeta— redefinió lo que significa liderar en el fútbol. Es así que la autoridad dejó de estar ligada al género y se asocia, finalmente, a la preparación y la competencia técnica.

El arbitraje femenino en un torneo masculino no es solo parte de una política de inclusión que lleva adelante la FIFA, es una transformación del espacio público y una nueva forma de entender el liderazgo.