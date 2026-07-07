La picadora del Mundial 2026: quiénes son los entrenadores que no continúan en su cargo

Desde el inicio de la Copa del Mundo hasta ahora, son 12 los DTs que no seguirán conduciendo a sus seleccionados, entre ellos los argentinos Marcelo Bielsa y Sebastián Becaccece.

Hasta los octavos de final, en total, fueron 11 los entrenadores que dejaron su cargo

Mientras avanza el Mundial 2026 , no solo los seleccionados se quedan en el camino, sino que también los entrenadores pierden sus cargos . ¿Cuántos directores técnicos dieron un paso al costado desde el arranque de la Copa del Mundo?

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Desde el inicio de la competencia ya varios que debieron abandonar el banco de suplentes y casi con la instancia de los octavos de finales completada, en total 12 no continuarán en el banco de suplentes de cara al futuro de cada Selección, entre ellos, los argentinos, Marcelo Bielsa en Uruguay y Sebastián Becaccece en Ecuador.

La despedida más temprana de todas fue la Sabri Lamouchi , quien debió dar un paso al costado después de perder por goleada por 5 a 1 en el debut en fase de grupos ante Suecia. Rápidamente la dirigencia consiguió su reemplazo, Hervé Renard.

Con dos partidos restantes en la fase de grupos, el francés no pudo evitar la eliminación de los tunecinos en la Copa del Mundo y también dejó su cargo.

En la primera ronda, los escoceses quedaron eliminados del Mundial 2026 luego de haber clasificado por primera vez luego de 28 años, bajo la dirección de Steve Clarke.

Clarke, de 62 años, agradeció a sus jugadores en una carta abierta. “Se merecen todos los elogios y el reconocimiento que reciben, y ha sido un gran honor ser su entrenador”, escribió.

República Checa

Chequia integró el Grupo A, pero quedó fuera de la Copa del Mundo en primera ronda y tras asegurar que tenía contrato y nunca se rinde, cuatro días después Miroslav Koubek anunció su dimensión.

Culpó a la prensa nacional del desastre y indicó: “La campaña mediática, basada en una serie de medias verdades y falsedades en mi contra, también contribuyó a mi decisión.

Corea del Sur

Hong Myung-bo renunció en medio de amenazas de muerte tras quedar fuera en la fase de grupos. La indignación pública probablemente se deba también a los informes que apuntan a que el nombramiento del técnico de 57 años como seleccionador nacional se vio facilitado por el nepotismo.

Uruguay

Más allá que ya estaba anunciado su paso al costado una vez que finalizara la presentación en el torneo mundialista, Marcelo Bielsa dejó de ser entrenador de Uruguay, tras la eliminación en los 16avos frente a España. El capítulo terminó sin victorias en la fase de grupos y con una memorable rueda de prensa de 100 minutos.

El director técnico de 70 años calificó el desenlace del torneo como una caída "dolorosa". Asimismo, manifestó su pesar ante los hinchas y expresó: "Es una frustración muy grande, porque era totalmente imprevisto", en referencia a la temprana despedida de la Celeste de la competencia internacional.

Alemania

Julian Nagelsmann, quien se inicialmente se resistió a renunciar tras la eliminación de Alemania en dieciseisavos de final contra Paraguay, los directivos alemanes terminaron decidieron finalizar el vínculo.

“Estoy preparado si eso es lo que quieren. Y si no lo quieren, deben decirlo”, se había mostrado fuerte principalmente, sin embargo, cuatro días después, el técnico de 38 años renunció. Se espera que su sucesor sea Jürgen Klopp.

México

Tras la dramática derrota por 2-3 en octavos de final contra Inglaterra, la tercera etapa de Javier Aguirre como seleccionador de México llegó a su fin, aunque ya estaba previamente confirmado.

El puesto de entrenador pasará ahora al histórico exjugador nacional Rafael Márquez. El legendario jugador de 47 años, ya formaba parte del cuerpo técnico de Aguirre desde hacía dos años.

Ecuador

Sebastián Beccacece lo aceptó con dignidad se marcó luego de la derrota por 2 a 0 en 16avos contra México. “Los resultados hablan por sí solos, y hoy tengo que despedirme de una hermosa y maravillosa familia”, sostuvo y aseguró marcharse con “gran gratitud, gran serenidad y paz interior, porque lo dimos todo”.

Portugal

Tras la derrota de Portugal sobre el final de los 90 minutos con España en los octavos de final, Roberto Martínez dio por finalizada su ciclo al frente de la Selección lusa.

“Llegué aquí para ganar el Mundial. Mi contrato termina hoy, es mi último partido con la selección de Portugal”, expresó.