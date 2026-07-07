La senadora paraguaya que se cruzó con Kylian Mbappé le exigió disculpas o lo denunciará por violencia de género

Celeste Amarilla tuvo en los últimos días un fuerte intercambio con el delantero francés tras la eliminación de la Albirroja ante los galos en octavos de final del Mundial 2026. La legisladora publicó una extensa carta en la que manifestó su arrepentimiento por las expresiones racistas y le exigió retractación al futbolista. "Caso contrario, podré iniciar acciones legales", advirtió.

La novela entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y el delantero francés Kylian Mbappé luego de la eliminación del seleccionado guaraní ante los galos por los octavos de final del Mundial 2026 continúa. Tras haber intercambiado insultos vía redes sociales, que tuvieron como consecuencia denuncias y agitación política, la legisladora publicó una extensa carta en la que manifestó su arrepentimiento por las expresiones racistas y le exigió disculpas. "Caso contrario, podré iniciar acciones legales por violencia de género" , concluyó.

Después de la derrota por 1-0 en Filadelfia, la senadora publicó en su cuenta de X una serie de mensajes con expresiones consideradas racistas , xenófobas y discriminatorias contra el capitán francés, Kylian Mbappé , lo que desató una inmediata repercusión internacional.

La legisladora calificó al delantero como "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo" , además de afirmar que Francia "ganó de pedo" y que Mbappé "estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido" . En otro mensaje, incluso lamentó que los futbolistas paraguayos no lo hubieran agredido al finalizar el encuentro: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido" .

La controversia aumentó cuando Amarilla volvió a referirse al delantero francés con otra publicación en la que escribió "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés" , además de alentar al arquero Orlando Gill a realizarle un gesto obsceno.

La respuesta del capitán francés llegó pocas horas después mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. Sin mencionar el partido, Mbappé apuntó directamente contra la legisladora con un mensaje contundente: "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo" , iniciando así una contestación que rápidamente recorrió los principales medios deportivos del mundo.

Luego, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) formalizó una denuncia penal ante la fiscalía de ese país contra la senadora. El ente calificó las expresiones de la congresista como "aberrantes e inaceptables" a través de un comunicado de prensa. "Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar", remarcó.

Por su parte, el Gobierno de Paraguay emitió un duro comunicado por la polémica desatada. Desde las redes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay aseguraron que "deplora y rechaza" las expresiones de Amarilla contra el delantero de Real Madrid "las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve".

La carta de la senadora paraguaya Celeste Amarilla a Kylian Mbappé en la que le exige disculpas

Amarilla publicó este lunes una extensa carta, en castellano y en francés, en la que destacó su formación escolar francesa y volvió a echarle en cara al delantero ciertas actitudes durante el partido con Paraguay, como el haber ignorado el saludo del arquero albirrojo, Orlando Gill, al finalizar el encuentro.

"El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado, en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria y vos le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara, eso no se hace. Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo", sostuvo al respecto.

Luego, hizo un mea culpa sobre sus dichos: "Mis posteos fueron con la sangre hirviendo, esta sangre mestiza, bella mezcla de sangre indígena con sangre española que corre por mis venas estaba hirviendo y así hice los posteos cuando todavía vos te burlabas de esos inmensos jugadores paraguayos que les dieron batalla de igual a igual hasta el fin del partido, y así escribí".

"Sin embargo al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina, sudaca nos dicen, me arrepentí y borre el post. Me dí cuenta que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante", reconoció.

Celeste Amarilla, dura contra Kylian Mbappé.

Luego, retrucó. "Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conoces, no tenés idea quien soy yo y no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo. Yo soy Senadora de la Nación Paraguaya electa con votos, antes fui Diputada Nacional también electa con votos, miles de paraguayos y paraguayas me votaron y me consideran su voz, mi principal compromiso es ser la voz del pueblo paraguayo, decir lo que ellos no pueden y defender a mi país hasta con mi vida, eso se espera de mí", destacó.

Amarilla subrayó que "represento a mi país porque fui votada en Elecciones libres, fui votada libremente para hacer sus leyes y para ser su voz". "Vos no tenés idea de lo que significa ser elegida para defender a tu país, para ser la voz del pueblo, fui elegida para ser Senadora Nacional, no sé si dimensionas la importancia de mi cargo", planteó.

"Quién sos para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conocés!!! Violencia de género pura y dura!!! Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo", acusó la senadora.

"Justamente vos despreciando al género, justamente vos ofendiendo a la mujer, yo no ataqué tu color, ni tus preferencias, no ataques vos mi condición de mujer y política. Retractate conmigo, hacé honor a tu ciudadanía francesa y pedime disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género", cerró la misiva.

El texto completo de la carta de la senadora paraguaya Celeste Amarilla a Kylian Mbappé

CARTA ABIERTA A MBAPPÉ

El problema es entre vos y yo. Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo, yo estudié en un colegio francés desde los 2 años hasta los 17 que concluí mi formación secundaria. Soy lo que soy gracias al College de L'Inmaculée Concepción y estoy donde estoy gracias a la formación que me dió, cantábamos La Marsellesa y honrabamos su bandera junto con la nuestra, hablo francés y amo visitar Francia. La pasada navidad pasé con mi familia en Courchevel y recibimos el año nuevo en Saint Tropez. Nada con Francia, el problema es contigo.

A mí me enojo mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido, dijiste: "si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterlas", no somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos. Luego dijiste que se van a sacar el esmoquin, también entendimos bien, que ustedes son tan elegantes que usan esmoquin y nosotros pobres y brutos como somos ni sabemos bien lo que es. Igual todo Paraguay quedó callado, incluso yo. Aguantamos.

Durante el partido tuviste una conducta arrogante, se notaba tu desprecio a cada jugador, como si te dieran asco y sin taparte la boca, dijiste "la concha de tu madre" una frase sumamente agresiva en Latinoamérica y vos sabes, por eso dijiste.

Y por último, despreciaste el saludo de nuestro arquero. Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado, en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria y vos le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara, eso no se hace. Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo. A mí me dolió, a todo mi país le dolió, y mucho. Francia debería reclamártelo, porque es un país de caballeros, con siglos de historia y de "savoir faire". Francia debería reclamar tu conducta.

Mis posteos fueron con la sangre hirviendo, esta sangre mestiza, bella mezcla de sangre indígena con sangre española que corre por mis venas estaba hirviendo y así hice los posteos cuando todavía vos te burlabas de esos inmensos jugadores paraguayos que les dieron batalla de igual a igual hasta el fin del partido, y así escribí. Sin embargo al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina, sudaca nos dicen, me arrepentí y borre el post. Me dí cuenta que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante.

Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conoces, no tenes idea quien soy yo y no tenes ningún derecho a decir que SOY UNA MUJER DESPRECIABLE, INDIGNA DEL CARGO QUE OCUPÓ. Yo soy Senadora de la Nación Paraguaya electa con votos, antes fui Diputada Nacional también electa con votos, miles de paraguayos y paraguayas me votaron y me consideran su voz, mi principal compromiso es ser la voz del pueblo paraguayo, decir lo que ellos no pueden y defender a mi país hasta con mi vida, eso se espera de mí.

Represento a mi país porque fui votada en Elecciones libres, fui votada libremente para hacer sus leyes y para ser su voz. Vos no tenés idea de lo que significa ser elegida para defender a tu país, para ser la voz del pueblo, fui elegida para ser Senadora Nacional, no sé si dimensionas la importancia de mi cargo.

Quien sos para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conocés !!! Violencia de género pura y dura !!! Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo. Justamente vos despreciando al género, justamente vos ofendiendo a la mujer, yo no ataque tu color, ni tus preferencias, no ataques vos mi condición de mujer y política. Retractate conmigo, hace honor a tu ciudadanía francesa y pedime disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género.