Mundial 2026: los mejores memes de la eliminación de Estados Unidos frente a Bélgica

Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos este lunes en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, llevado a cabo en el estadio Lumen Field de Seattle.
El 4-1 de los europeos ante los dueños de casa desataron una catarata de burlas en las redes sociales. El presidente Donald Trump fue uno de los blancos predilectos de los usuarios.
Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos este lunes en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, llevado a cabo en el estadio Lumen Field de Seattle.
Los goles del combinado europeo los convirtieron Charles de Ketelaere, a los 9' y 33' del primer tiempo; Hans Vanaken, a los 12' del complemento; y Romelu Lukaku, a los 48' del mismo período, mientras que Malik Tillman había marcado el tanto del empate para los anfitriones, a los 31' de la primera etapa.
Con este resultado, los dirigidos por el francés Rudi García alcanzaron los cuartos de final de la Copa del Mundo llevada a cabo en EE. UU., Canadá y México, instancia en la que deberán medirse ante España el próximo viernes desde las 16 (hora argentina). Tras el encuentro, varios usuarios de las redes sociales publicaron memes en alusión al encuentro.