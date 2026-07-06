Mundial 2026: los mejores memes de la eliminación de Estados Unidos frente a Bélgica El 4-1 de los europeos ante los dueños de casa desataron una catarata de burlas en las redes sociales. El presidente Donald Trump fue uno de los blancos predilectos de los usuarios. Por Agregar C5N en









Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos este lunes en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, llevado a cabo en el estadio Lumen Field de Seattle.

Los goles del combinado europeo los convirtieron Charles de Ketelaere, a los 9' y 33' del primer tiempo; Hans Vanaken, a los 12' del complemento; y Romelu Lukaku, a los 48' del mismo período, mientras que Malik Tillman había marcado el tanto del empate para los anfitriones, a los 31' de la primera etapa.