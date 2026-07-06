Mundial 2026: todos los partidos de este martes 7 de julio por los octavos de final y cómo verlos La Copa del Mundo continuará con dos encuentros, que definirán a los últimos clasificados a los cuartos de final. El principal atractivo será la presentación de la Selección argentina de Lionel Messi. Por Agregar C5N en









Lionel Messi y Luis Díaz.

El Mundial 2026 reanudará su acción este martes con dos partidos que marcarán la continuidad de los octavos de final, por lo que serán claves en las aspiraciones de los equipos de meterse en los cuartos. Se tratará de una jornada especial, ya que la Selección argentina jugará contra Egipto.

Los octavos de final son fundamentales, debido a que forman parte de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Por lo pronto, se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección argentina buscará dar otro paso. La Selección argentina, con Lionel Messi, buscará dar otro paso contra Egipto La albiceleste, encabezada por el capitán rosarino, enfrentará al equipo egipcio e intentará avanzar de ronda para dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Por el lado del conjunto de Hossam Hassan, se espera la titularidad de Mohamed Salah, la gran figura del equipo y considerado como uno de los mejores delanteros del mundo.

El elenco de Lionel Scaloni accedió a esta instancia después de derrotar 3-2 a Cabo Verde en un sufrido partido. Por su parte, Egipto se impuso por penales sobre Australia.

Por lo pronto, el vencedor del partido enfrentará en los cuartos de final a Suiza y Colombia, que se cruzarán en el partido siguiente y buscarán dar un nuevo paso hacia el título de cara al partido decisivo del campeonato, que será el domingo 19 de julio.