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27 de junio de 2026 Inicio

Canadá vs. Sudáfrica, por los 16avos de final del Mundial 2026: día, hora, dónde ver y posibles formaciones

Tras una extensa fase de grupos, la Copa del Mundo entra en su etapa más apasionante: los cruces de eliminación directa. Los 16avos pondrán a prueba a las 32 selecciones que siguen en carrera: ganar significa avanzar; perder, despedirse del torneo. Canadienses y sudafricanos abrirán el cuadro de los mata-mata.

Por
Cyle Larin

Cyle Larin, de Canadá, y el sudafricano Teboho Mokoena, dos de las figuras de sus Selecciones.

El Mundial 2026 entra oficialmente en su etapa de mayor tensión. Luego de una intensa fase de grupos, este domingo comienzan los dieciseisavos de final con un único choque que promete emociones en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Canadá, uno de los anfitriones del torneo, se medirá ante la sorprendente Sudáfrica en un duelo a todo o nada donde el ganador sacará boleto para los octavos de final.

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El conjunto dirigido por Jesse Marsch llega a esta instancia tras clasificar en el segundo lugar del Grupo B. Aunque el equipo mostró un altísimo poder ofensivo con una histórica goleada 6-0 ante Qatar, la derrota 2-1 contra Suiza en la última jornada le impidió liderar su zona.

Debido a su posición en el grupo, los canadienses deben abandonar sus tierras y continuar su camino en Estados Unidos. La gran apuesta de los norteamericanos sigue siendo su dupla ofensiva letal compuesta por Cyle Larin y Jonathan David, quienes han demostrado ser la principal herramienta de peligro del equipo.

Canadá fue de mayor a menor en su grupo y terminó segundo, lo que lo obligó a salir de su país.

Canadá fue de mayor a menor en su grupo y terminó segundo, lo que lo obligó a salir de su país.

Los "Bafana Bafana", comandados por Hugo Broos, fueron una de las grandes sorpresas del Grupo A. A pesar de un debut decepcionante con derrota 2-0 ante México, el equipo africano mostró capacidad de recuperación.

Lograron un empate clave 1-1 contra República Checa y sellaron su clasificación con un triunfo 1-0 sobre Corea del Sur gracias a un tanto de Thapelo Maseko. Con una defensa que fue ganando solidez, Sudáfrica llega con la confianza en alto para intentar eliminar a uno de los locales.

Sudáfrica metió un triunfazo por 1-0 frente a Corea del Sur e hizo historia: clasificó por primera vez a la siguiente ronda de un Mundial.

Sudáfrica metió un triunfazo por 1-0 frente a Corea del Sur e hizo historia: clasificó por primera vez a la siguiente ronda de un Mundial.

Datos del partido: hora, TV y árbitro

  • Hora: 16:00
  • Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles.
  • Televisación: Dsports (DirecTV), Paramount+, Flow, Telecentro (Canal 995 y Canal 4002 4K).
  • Árbitro: Szymon Marciniak de Polonia (acompañado por el VAR Tomasz Kwiatkowski).

Probables formaciones

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng; Thapelo Maseko.

El ganador de esta llave ya conoce su posible horizonte: en octavos de final se enfrentará al vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

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