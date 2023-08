A lo largo de las últimas semanas también empezó a trascender varios nombres importantes para Martín Demichelis a la hora armar el 11 titular que podrían dejar el plantel ya que los equipos europeos posaron sus ojos por sus grandes actuaciones y están dispuestos de hacerse de sus servicios para este semestre.

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, ¿qué figuras de River podrían irse?

Los principales futbolistas, piezas claves en el primer equipo, que en las últimas semanas fueron señalados como los primeros en abandonar River son Lucas Beltrán y Nicolás De La Cruz.

El cordobés, goleador del Millonario, fue pretendido en un principio por Benfica, sin embargo, en los últimos días apareció Fiorentina, quien parece, podría ganarle la pulseada a los portugueses.

Los dirigentes de La Banda habían dejado en claro que no iban a escuchar ofertas hasta terminada la llave con Inter, por lo que ahora el delantero podría ser uno de las principales figuras que podrían abandonar Núñez.

Por su parte, el uruguayo también es uno de los apuntados para emigrar: en los últimos meses, recibió dos jugosas ofertas del Al Duhail de Qatar dirigido por Hernán Crespo y hasta por Flamengo, que no llegó a arreglar con los de Núñez. Ahora, resta saber si volante busca irse a una liga menor que lo aleje de su Selección o si quiere seguir compitiendo en el primer nivel.

Otro de los jugadores que, si bien le vence el contrato en diciembre, no se sabe si continuará con la camiseta roja y blanca es Enzo Pérez: el capitán de 37 años tiene contrato hasta fin de año y, más allá de que ya tiene la oferta para renovar, aún no respondió la propuesta.

Por otro lado, Matías Suárez podría evaluar si continuidad, no porque se le venza el contrato, sino que a cada fin de semestre pone sobre la balanza su estado físico, ya que las constantes lesiones lo han complicado los últimos meses.

El delantero cordobés, que también fue tentado por su exclub Belgrano, padece una sinovitis crónica en la rodilla derecha y ya había evaluado seguir en el verano. Ahora también dependerá de cómo se vaya sintiendo a lo largo de estos meses.

En tanto, quien podría integrar el mismo listado es el defensor, Leandro González Pirez, quien está a préstamo hasta diciembre desde Inter Miami, que cuenta con Lionel Messi en su plantel y otras figuras. Más allá de eso, River tiene la opción de comprar el pase a cambio de 300 mil dólares, pero con la llegada de Funes Mori, el plantel tiene muchos nombres en dicha posición.

En tanto, Franco Armani, es uno de los nombres que también podría emigrar a fin de año, pese a que hace unos días su representante Martín Araoz habló de la chance de emigrar a la MLS y ser compañero del rosarino campeón del mundo y no lo descartó para nada. “No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir”, aseguró.