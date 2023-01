Martín Vitali, a 20 años del Racing campeón 2001: de participar de las protestas a festejar el título

Incertidumbre. Ése era el sentimiento reinante para los argentinos de cara al futuro. Y también para los hinchas de Racing, que esperaban con ansias ese último partido con Vélez en Liniers para coronar la campaña realizada bajo el mando de Reinaldo Merlo. El equipo de Mostaza llegó a la última fecha del campeonato de Primera División como único puntero, pero la crisis postergó la disputa de la fecha 19. "Veías el país en crisis y quizás te cruzabas con hinchas de Racing diciendo 'hay que ser campeones'. En medio del sufrimiento también había una necesidad de coronar ese título", describió Pelotín.

Vitali racing campeón 2001

Las masivas protestas, los cacerolazos y el "¡que se vayan todos!" se adueñaron las calles del país. Vitali no le dio la espalda a la situación y decidió participar de las marchas que se replican en cada punto del país: "Siempre me gustó la política. Mostaza nos aconsejaba que nos quedemos en nuestras casas, que no salgamos y que nos enfoquemos en el partido. Pero ese día agarré el Palio tres puertas, desde Morón me subí a la autopista y fui. Me sumé como un curioso joven tratando de entender. Si bien tenía a mis padres, hermanos y amigos que les afectaba, yo por ser jugador de fútbol y de un equipo de Primera División estaba dentro de todo contenido por la parte económica".

"Te llega toda la bronca y la frustración de tus seres queridos y de la gente. La televisión te va llenando de información y fui. Bajé antes de Entre Ríos y estacioné el auto. Caminé por avenida San Juan, pero no fui a la Plaza. Volví como a las 2 de la madrugada", rememoró el exfutbolista sobre los hechos que marcaron ese 19 de diciembre de 2001.

Tras la caída de De la Rúa, Ramón Puerta asumió la presidencia y entre los numerosos decretos que firmó se encontraba la chance de que se jugara Vélez-Racing y River-Rosario Central. El 27 de diciembre de 2001, en el estadio José Amalfitani, la Academia empató 1-1 con el Fortín y logró el título más ansiado. Fue el reencuentro con la gloria, el volver a ser. Una sonrisa en medio del sufrimiento.

Y un festejo que llevaba 35 años de espera, por lo cual generó que los hinchas llenaran la tribuna visitante de la cancha del "Fortín" y también el Cilindro de Avellaneda. Así lo recordó Vitali: "Fue un desahogo. Es un estado elevado, es muy difícil describirlo. Nunca más tuve esa sensación. Pero sí te invade una energía super positiva, una alegría. Una satisfacción personal, de estar orgulloso de vos mismo, de que pudiste llegar a lograr algo con lo que uno de sueña. Uno no sabía lo que era ser campeón con Racing”.

racing campeón 2001 Télam

Racing campeón 2001: la campaña