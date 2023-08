Marcelo Bielsa es blanco de críticas y protagoniza su primera gran polémica en Uruguay

Este viernes vencía el plazo para reservar a los jugadores involucrados, de la cual se conocerán los convocados finales para esta doble fecha de Eliminatorias.

Si bien durante los procesos del Maestro Tabárez y Diego Alonso, conocer esta lista era algo habitual, Bielsa no lo hace y esto generó una fuerte disconformidad puertas adentro.

“No entiendo por qué las listas no son públicas, es simplemente una lista de jugadores reservados a la selección”, dijo a La Oral Deportiva. “Que se maneje de forma oculta y que los periodistas tengan que ir a investigar a cada club, no es lógico”, lanzó, a la vez que pidió intervención de la AUF: “Debería haber alguna explicación por parte del técnico o de las autoridades".

“La selección es de todos, ¿cuál es el manejo atrás de todo esto? ¿Qué se gana? En un mundo moderno, como el de hoy, que con un teléfono se ve todo, no hace falta ser un scouter profesional para conocer los jugadores principales de Uruguay”, cerró.

Igualmente, Bielsa cuenta con el respaldo de la máxima entidad del fútbol uruguayo ya que Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, se había referido al tema: “La lista definitiva saldrá siete días antes de la realización del partido ante los trasandinos”.

Marcelo Bielsa en Uruguay

Genera revuelo entre los simpatizantes uruguayos la decisión del entrenador de la selección, el argentino Marcelo Bielsa: no contaría con varios futbolistas históricos en su estreno oficial al mando del equipo en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En el marco del inicio de las Eliminatorias, rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026, el seleccionado uruguayo iniciará su camino recibiendo el viernes 8 de septiembre a Chile y viajando a Quito para visitar a Ecuador el martes 12.

Con respecto a la nómina de futbolistas, Bielsa habría tomado una tajante decisión con respecto a los jugadores históricos del equipo en los últimos años y, según informó la prensa de Uruguay, no serían convocados el defensor Martín Cáceres (Los Ángeles Galaxy) y los delanteros Edinson Cavani (Boca) y Luis Suárez (Gremio).

La cadena televisiva D-Sports Uruguay, aseguró que la única salvedad es el caso del arquero Fernando Muslera, quien es actualmente una de las estrellas del Galatasaray de Turquía.

"Desde el día uno que no los tiene en la cabeza. Desde el día uno, desde que se empezó a planificar el futuro de la selección, los históricos no están, salvo Muslera porque él entiende que es el único arquero que tenemos en la elite", comentó el periodista Rodrigo Romano.

Luego, añadió: "Después viene Franco Israel en su consideración, porque es un arquero joven y es un jugador con buen pie. Con los otros jugadores, desde fin de febrero, principio de marzo, cuando se comenzó a hablar del proyecto, los jugadores históricos no estaban".

Este es un tema que generó repercusiones en Uruguay, ya que se encuentra en agenda desde su primera citación, en la que prescindió de los servicios de Muslera, Diego Godín, Cáceres, Cavani y Suárez.

Tampoco estuvieron otros nombres de peso, aunque fue por diversas molestias físicas, como Ronald Araujo, Santiago Bueno, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Brian Ocampo, Ignacio Laquintana y Jonathan Rodríguez.

Durante una conferencia de prensa a inicios de junio, el estratega argentino se refirió a este tema y advirtió: "No he hablado con ellos, con cada uno. Escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es necesario hacerlo. No tengo una posición previa establecida. En el caso de los jugadores a los que hace referencia y que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente".

Según explicaron en la Asociación Uruguaya de Fútbol, la reserva de los jugadores de cara a los partidos frente a Chile y Ecuador se dará este viernes, aunque no será pública. No obstante, aclararon que la nómina definitiva se conocerá siete días antes de la realización del juego ante la Roja.

Ante el revuelo que se generó al salir a la luz esta información, Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, en diálogo con el programa radial Todo pelota, fue consultado sobre la posibilidad de prescindir de los históricos de cara al comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Es una pregunta para Marcelo y seguramente antes de los partidos él podrá dar una contestación en conferencia de prensa", expresó.