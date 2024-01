Los cinco jugadores más cotizados que disputarán el Preolímpico Sub 23

El Preolímpico de fútbol masculino clasificará a dos seleccionados a los Juegos Olímpicos de París. Este sábado, en Venezuela, comenzará la competencia que contará con jugadores menores de 23 años, entre los que se destacan jóvenes promesas y futbolistas afianzados en Primera División, aunque hay una excepción: no participarán aquellos que pertenecen a los clubes de Europa, ya que esta competencia y la cita olímpica no integran el calendario FIFA y, en consecuencia, no hay obligación de cesión para las instituciones.