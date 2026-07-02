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2 de julio de 2026 Inicio

La advertencia de Lionel Scaloni en la previa del partido contra Cabo Verde: "Es un buen equipo, no va a ser fácil"

El entrenador de la Selección argentina analizó el encuentro frente al conjunto africano por los 16avos de final del Mundial 2026, que se jugará este viernes desde las 19. Por su parte, Rodrigo De Paul destacó el entusiasmo del equipo: "Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar".

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Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

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Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.
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Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que advirtió sobre la complejidad del encuentro con el equipo africano, que se disputará este viernes a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami: "Cabo Verde es un equipo que no ha perdido, y con Arabia incluso mereció ganar. Tapa bien los pases y saben salir de contra. Es un buen equipo, ya los estábamos analizando por ser un posible rival. El que pierde se vuelve y eso lo tenemos en cuenta. Se están viendo partidos muy parejos. No va a ser fácil".

Lionel Scaloni junto a Lionel Messi.

Lionel Scaloni junto a Lionel Messi.

En tal sentido, subrayó el compromiso de los futbolistas argentinos. "El equipo genera muchas situaciones. Messi además de un gran jugador es uno de los delanteros del equipo. Intentamos que todos conviertan, pero lo importante es lo que venimos generando. Todos sienten las ganas de jugar, de responderle a la gente adentro de la cancha. Cada jugador soñó de chiquito con este momento", expresó.

También destacó el apoyo del público de la albiceleste: "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. A nosotros ese apoyo nos encanta, nos da algo más. Los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta, eso es más que evidente. Para nosotros, nunca el apoyo de la gente es una presión, sino un refuerzo. Ojalá se lleven una alegría".

Rodrigo De Paul, antes del partido con Cabo Verde: "Tenemos las mismas ganas que en Qatar"

Por su parte, el mediocampista Rodrigo De Paul también brindó una conferencia de prensa en la que subrayó: "Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar. Lo más importante es cómo representamos a la Selección Argentina. Intentamos no renunciar a nuestra idea, pero siempre hay lugar para algún cambio si es que hay que acomodar en base al rival. Ser campeón del mundo te hace llegar un poco más curtido y experiencia".

En tanto, se refirió al rol del astro Lionel Messi. "Siempre espero lo mejor de Leo, lo máximo. Es el mejor de la historia. Nosotros tenemos la responsabilidad de rodear a Leo y darles las herramientas necesarias para que él brille. Hay que disfrutar a Messi todos los días, nosotros y todos los argentinos", expresó.

También analizó a Cabo Verde: "Esto es fútbol y Cabo Verde hizo los méritos necesarios para estar donde está. El partido de mañana es muy importante para nosotros, hay que afrontarlo con responsabilidad. Nos tocó un rival que hizo las cosas muy bien en fase de grupos, no es fácil jugar contra las selecciones que jugaron".

La FIFA se pronunció por la denuncia contra el capitán de Cabo Verde, rival de Argentina en el Mundial 2026

Mientras transcurre la cuenta regresiva para el partido con la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026, la FIFA se pronunció sobre la denuncia de violación que pesa contra Ryan Mendes, capitán del equipo de Cabo Verde.

El futbolista fue objeto de una investigación por parte de la policía de Nueva Zelanda tras la acusación de una mujer brasileña, quien trabajó con la delegación durante un viaje por el país oceánico en marzo.

La FIFA manifestó a Globo Esporte que “trata con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”. La entidad subrayó que “está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento”.

“Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos. Si deciden hacer pública cualquier información, se hará en el momento y de la manera que consideren apropiada”, especificó la organización a través de un comunicado que replicó el medio brasileño.

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