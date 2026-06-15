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15 de junio de 2026 Inicio

Video: el emotivo reencuentro de Lionel Scaloni con Martín Palermo en conferencia de prensa

El DT de la Selección argentina se emocionó tras la inesperada aparición de su excompañero de Estudiantes de La Plata, quien está cubriendo el Mundial 2026 para una cadena deportiva.

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El abrazo de Palermo con Scaloni.

El abrazo de Palermo con Scaloni.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se emocionó hasta las lágrimas en una conferencia de prensa en Kansas City, tras recibir una sorpresiva pregunta de Martín Palermo, excompañero suyo en Estudiantes de La Plata, un día antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

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El exdelantero de Boca Juniors acudió al recinto acreditado por una cadena deportiva y se ubicó en la primera fila para poder preguntar. El director técnico interrumpió el orden habitual del evento al divisar al exatacante.

"Que alegría verte, Martín. Me emociona, No te había visto", expresó Scaloni, conmovido. Ante esta reacción, Palermo aclaró que su intervención no era bajo el rol de periodista, sino como el antiguo compañero de equipo que compartió lindos momentos en el club platense.

El exgoleador aprovechó el espacio para formular una consulta vinculada a la trayectoria del actual conductor del plantel albiceleste. "Quería preguntarte: ¿te imaginabas todo esto?", interrogó Palermo, en referencia al exitoso proceso que lidera el estratega al frente del combinado nacional.

La respuesta del entrenador rememoró la época en la que ambos coincidieron en el 'Pincha' y destacó el apoyo que recibió del exdelantero en un momento adverso de su carrera. El DT recordó que Palermo tuvo un gran comportamiento con él y le abrió las puertas del grupo tras una inactividad de cuatro meses sin partidos oficiales.

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Scaloni catalogó al histórico futbolista como un amigo del fútbol y le manifestó su afecto frente a los cronistas presentes en la sala. "Martín, te aprecio un montón", manifestó el conductor argentino, quien además agradeció la presencia de su colega en el inicio de la competencia internacional.

Por último, el estratega ratificó el compromiso del plantel de cara al primer partido del campeonato ecuménico en los Estados Unidos. "Sabés lo duro y lo lindo que es estar acá. Vamos con mucha ilusión. Los chicos van a dar lo máximo, le prometemos eso", concluyó el director técnico de cara al estreno mundialista, y luego se fundió en un abrazo con Palermo.

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