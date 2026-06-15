Video: el emotivo reencuentro de Lionel Scaloni con Martín Palermo en conferencia de prensa El DT de la Selección argentina se emocionó tras la inesperada aparición de su excompañero de Estudiantes de La Plata, quien está cubriendo el Mundial 2026 para una cadena deportiva. Por Agregar C5N en









El abrazo de Palermo con Scaloni.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se emocionó hasta las lágrimas en una conferencia de prensa en Kansas City, tras recibir una sorpresiva pregunta de Martín Palermo, excompañero suyo en Estudiantes de La Plata, un día antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

El exdelantero de Boca Juniors acudió al recinto acreditado por una cadena deportiva y se ubicó en la primera fila para poder preguntar. El director técnico interrumpió el orden habitual del evento al divisar al exatacante.

"Que alegría verte, Martín. Me emociona, No te había visto", expresó Scaloni, conmovido. Ante esta reacción, Palermo aclaró que su intervención no era bajo el rol de periodista, sino como el antiguo compañero de equipo que compartió lindos momentos en el club platense.

El exgoleador aprovechó el espacio para formular una consulta vinculada a la trayectoria del actual conductor del plantel albiceleste. "Quería preguntarte: ¿te imaginabas todo esto?", interrogó Palermo, en referencia al exitoso proceso que lidera el estratega al frente del combinado nacional.

La respuesta del entrenador rememoró la época en la que ambos coincidieron en el 'Pincha' y destacó el apoyo que recibió del exdelantero en un momento adverso de su carrera. El DT recordó que Palermo tuvo un gran comportamiento con él y le abrió las puertas del grupo tras una inactividad de cuatro meses sin partidos oficiales.