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17 de junio de 2026 Inicio

Lionel Scaloni: "Más allá del 3-0 fue un partido muy difícil"

El DT de la Selección argentina habló en conferencia de prensa luego de la goleada 3-0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026.

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Lionel Scaloni: Más allá del 3-0 fue un partido muy difícil
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El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró satisfecho tras la goleada en el partido debut frente a Argelia, por el Grupo J del Mundial 2026, aunque advirtió que "más allá del 3-0 fue un partido muy difícil".

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"Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien, sobre todo que tenían cosas que nos podían poner en dificultad. Y la verdad que hicieron un trabajo enorme. Más allá de que se haya ganado 3-0 fue un partido muy difícil", expresó el DT.

"Siempre el primer partido es complicado, pero haber ganado nos da tranquilidad para lo que viene. Vamos a luchar partido tras partido. El grupo está bien, los jugadores están contentos. Esperemos ganar el siguiente partido para que todos puedan jugar. La idea es que todos puedan estar arriba del barco", señaló el entrenador, en referencia a los próximos encuentros de la fase de grupos.

Respecto de los tres goles del capitán, Lionel Messi, Scaloni simplemente se limitó a decir: "Sin palabras, ¿qué voy a decir? Lo que diga yo está de más. Es increíble".

"Lo viene haciendo hace 20 años. Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, mas allá de los argentinos. Hay que disfrutarlo, porque lo que transmite al mundo es increíble", agregó el DT.

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