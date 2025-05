La verdadera razón por la que Franco Colapinto tiene confirmadas solo 5 carreras en la Fórmula 1

Colapinto no tiene asegurada su butaca en Alpine hasta el fin de la temporada.

Colapinto reemplazará al australiano Jack Doohan, que no tuvo un buen rendimiento en las primeras seis carreras de la temporada y no logró convencer al asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore. Sin embargo, no tiene la butaca asegurada: el argentino también estará bajo la lupa.

El equipo resolvió confirmar a Colapinto solo por cinco carreras para tener la posibilidad de evaluar su desempeño arriba del monoplaza antes de tomar una decisión definitiva. Doohan seguirá dentro de Alpine, que también tiene como opción a dos pilotos con experiencia en Fórmula 2: Paul Aron y Kush Maini.

Cronograma completo del GP de Imola, con el debut de Franco Colapinto en Alpine

Franco Colapinto hará su debut oficial como piloto titular de Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romagna, en la ciudad de Imola, durante la séptima fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1. El cronograma, hora argentina, es el siguiente:

Viernes 16 de mayo

Prácticas libres 1: de 8.30 a 9.30.

Prácticas libres 2: de 12 a 13.

Sábado 17 de mayo

Prácticas libres 3: de 7.30 a 8.30.

Clasificación: de 11 a 12.

Domingo 18 de mayo