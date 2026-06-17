La historia del mural de Lionel Messi en Berazategui: un lugar de culto para los fanáticos del 10 Federico Merodo y Leonel García son los creadores de la obra de arte, después de que el astro rosarino les enviara un video de agradecimiento. Actualmente, es visitado por muchas personas que piden deseos y dejan sus firmas. Por Agregar C5N en









Los vecinos pasan y dejan sus nombres y sus saludos para Messi. Redes sociales

Lo que comenzó como un homenaje a Lionel Messi, terminó transformándose en un fenómeno inesperado en Berazategui. Un gigantesco mural del capitán de la Selección argentina, ubicado sobre la avenida Mitre entre las calles 13 y 14, se convirtió en un punto de encuentro para vecinos que hacen fila para dejar su firma junto a la imagen del astro rosarino.

La obra ocupa la pared de un predio donde antiguamente funcionaba una estación de servicio y fue realizada por los artistas locales Federico Merodo y Leonel García. Los trabajos comenzaron a fines de marzo y concluyeron el pasado 28 de mayo, pero el impacto en el barrio no tardó en hacerse sentir.

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Según cuentan quienes participaron del proyecto, durante la realización del mural muchos chicos se acercaban para tocar la figura de Messi como si se tratara de una cábala. Algunos incluso llevaban sus álbumes de figuritas y apoyaban la imagen del capitán argentino sobre la pared con la esperanza de atraer buena suerte.

Con el paso de los días, esa costumbre derivó en una nueva tradición. Los primeros visitantes comenzaron a escribir sus nombres sobre sectores habilitados de la obra y rápidamente la idea se viralizó entre vecinos y familias enteras que querían dejar su huella junto al ídolo.

La convocatoria fue tan grande que los artistas debieron organizar espacios específicos para las firmas. Incluso colocaron un cartel que pide esperar una próxima jornada para seguir sumando nombres, debido a la cantidad de personas interesadas en participar. Hoy la pared luce repleta de mensajes, firmas y dedicatorias de vecinos de todas las edades. Apellidos, nombres de familias completas y recuerdos compartidos conviven alrededor del retrato del campeón del mundo, convirtiendo al mural en una especie de libro comunitario al aire libre.