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13 de julio de 2026 Inicio

La FIFA confirmó quién será el árbitro para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El partido se disputará este miércoles en el Atlanta Stadium, donde se decidirá el pase a la gran final de la Copa del Mundo 2026.

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La FIFA confirmó quién será el árbitro para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La FIFA designó este lunes a un árbitro estadounidense para dirigir el trascendental partido de semifinales del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, compromiso que se disputará este miércoles en el Atlanta Stadium.

El reconocimiento del club a Franco Armani.
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El juez principal de este crucial cotejo será Ismail Elfath. Junto a él, sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins completarán la terna arbitral en los roles de jueces de línea.

Por su parte, la terna contará con la asistencia de los italianos Maurizio Mariani como cuarto árbitro y Daniele Bindoni en la función de juez de reserva. Esta designación representa la segunda experiencia mundialista de Elfath tras su participación en Qatar 2022.

Elfath nació el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos, pero emigró a los Estados Unidos a los 18 años, país donde obtuvo la nacionalidad en el año 2000. Es árbitro internacional de la FIFA desde 2016 y cuenta con trayectoria en Juegos Olímpicos, Copa América y el Mundial de Clubes.

En la presente Copa del Mundo de 2026, el referí condujo tres partidos previos. Estuvo a cargo de los encuentros entre Países Bajos y Japón, Uruguay contra España (donde expulsó a un jugador) y el triunfo de Noruega sobre Brasil, partido en el cual cobró dos penales a favor de la selección sudamericana.

El histórico partido de semifinal entre Argentina e Inglaterra comenzará a las 16 (hora argentina). El seleccionado que logre la victoria en este encuentro se enfrentará en la final del torneo al vencedor de la otra llave, que disputarán Francia y España.

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