La curiosa reflexión de Komar sobre los hinchas que despertó polémica en las redes

“Veníamos caminando por la costa rosarina y había una convención de otaku, y mis amigos dijeron ‘mirá que boludos como están disfrazados’, y en un primer momento me sumé a ese pensamiento, porque es el relato de que están re locos. Es lo que opina la sociedad y lo que está impuesto”, empezó su relato durante una entrevista a Botines Sensibles.

Sin embargo, minutos más tarde reflexionó sobre esa situación e hizo una comparación más general: “Es lo que opina la sociedad, pero si te ponés a pensar, esos mismos amigos se disfrazan de jugadores y van a la cancha a hacer cánticos, si te ponés a pensar es el mismo nivel de absurdo”.

“O incluso más, van a una especie de templo donde se visten igual que los futbolistas, así como los otakus se visten como sus superhéroes favoritos y cantan canciones para alentarlos. Es lo mismo”, analizó.

La mirada distinta de Juan Cruz Komar

El futbolista que también supo vestir la camiseta de Talleres de Córdoba, también habló sobre lo difícil que es llegar a Primera desde un aspecto mental; sobre cómo manejar las derrotas y frustraciones de las cuales no todos los juveniles están preparados.

“Quiero cambiar las cosas, hay muchas cosas que están mal. Hay muchas cosas que están impuestas y eso a mí me incomoda. Me gusta cuestionarme las cosas”, se sinceró Komar, quien hizo pública su inclinación política y por el cual reconoció que sus compañeros le hacían burla por reconocer que es peronista. “Constantemente me jodían. En el plantel había muchos 'gorilas'. Desayunábamos viendo TN y tenía que defenderme”, destacó.

En esa ocasión, lanzó: “El mundo del fútbol te pone en una burbuja de la que es importante salir. Por mi cuenta he ido a los barrios, a comedores que han tenido recortes. Hay que buscar la forma de generar conciencia entre los jugadores”.

También aseguró que estar transitar por esas calles le generó una gran tristeza al ver “cómo viven los chicos que por ahí no tienen para comer”. “Si no nos metemos, no sabemos lo que pasa y vivimos con lujos que a veces son innecesarios. No comprendo el hecho de cambiar el auto todo el tiempo, comprar todo el tiempo ropa, tener todos los días zapatillas distintas”, concluyó.