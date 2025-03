Jugó un Mundial, estuvo en Europa y terminó como mozo de una pizzería

"Mi padre se me moría y preferí pasar ese tiempo al lado del que me fundó", recordó a Relevo. "Desde arriba del avión llamé al Portsmouth a decirle que regresaba a Inglaterra, pero a rescindir el contrato. Prefería retirarme, contento con mi vida misma, porque a quien me trajo al mundo y me llevó al fútbol le brindé hasta el último momento", explicó.

Darío Silva Redes sociales

Meses después, mientras manejaba su camioneta en la Rambla de Montevideo junto al futbolista Dardo Pereyra y al exjugador Elbio Papa, perdió el control e impactó contra una farola de cemento que cayó sobre el vehículo. Silva se llevó la peor parte y tuvieron que amputarle la mitad de la pierna derecha.

Siguió su vida con un bajo perfil, hasta que en 2019 reveló en una entrevista que estaba trabajando como mozo en una pizzería de Málaga. "Eso fue todo marketing. El dueño es un gran amigo mío y teníamos que armar un marketing que sea muy bueno y muy importante para poder salir de ahí, para vender la pizzería. Fue un marketing espectacular, porque fueron de todas partes del mundo", afirmó.

En ese momento, en realidad, trabajaba como representante. "Empecé después de 2010, después del Mundial. Y ya que estaba en Europa, aprovechaba. Venían muchos jugadores de fútbol. A partir de ahí apareció el Cádiz y dejé de representar jugadores, y me dediqué exclusivamente a buscarle jugadores al club", contó. Actualmente continúa con el trabajo de scouting.

Darío Silva Redes sociales

La carrera de Darío Silva

Darío Debray Silva Pereira nació en Treinta y Tres, Uruguay, el 2 de noviembre de 1972. Debutó profesionalmente en 1991 con la camiseta de Defensor. Entre 1992 y 1995 jugó en Peñarol, donde consiguió tres campeonatos locales. En ese momento dio el salto al fútbol europeo y se sumó al Cagliari, donde permaneció hasta 1998.

A continuación pasó por el Málaga, el Sevilla y el Portsmouth, club en el que se retiró en 2006. En total, jugó 398 partidos y anotó 125 goles. También representó a la Selección de Uruguay en 49 ocasiones, incluyendo amistosos, Eliminatorias, la Copa Confederaciones 1997, el Mundial Corea-Japón 2002 y la Copa América 2004. En todos esos encuentros convirtió 14 goles.