Juegos Olímpicos París 2024: la Selección argentina de voley quedó eliminada tras perder contra Alemania

En su última participación, Argentina había logrado la histórica medalla de bronce y había quedado en el podio. De esta manera, la disciplina era una de las máximas esperanzas para el país y conseguir una medalla. “Dejamos la vara muy alta”, indicó Facundo Conte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ArgEnOlimpicos/status/1819297201488539688&partner=&hide_thread=false Como pasó con el básquet, tenis, futbol y otros deportes, las grandes camadas tienen un final y no siempre es siendo campeón. Hoy se van algunos GRANDES jugadores en este caso, en el voley.

Dejaron al deporte en el top-10 mundial, una medalla de bronce, y mucho más.

ORGULLO pic.twitter.com/7BpY5K9bQS — Argentina en los Juegos Olímpicos (@ArgEnOlimpicos) August 2, 2024

El jugador de Vicente López podría haber disputado su último partido con la Selección, aunque podría estirarse su presencia hasta el mundial del año próximo en Filipinas:“Me voy vacío, estos llantos no son de tristeza, son de orgullo. Me pone muy feliz que mi último partido de vóley, no lo sé, sea con la celeste y blanca. No podría soñarlo mejor, con mi familia, con mi novia, con mucha gente querida”.

En lo que pudo ser una despedida para De Cecco también, indicó: “Termino un ciclo feliz. Estos Juegos los he disfrutado. No jugué mi mejor voley, pero los disfruté desde otro lado. Hoy me voy vacío. Esta bandera es un privilegio y ya la vestí con el orgullo y la sensación de pertenecer a algo grande”.