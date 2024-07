Juegos Olímpicos 2024: Argentina sumó su tercer diploma olímpico en skate

El marplatense Matías Dell Olio terminó octavo en la final de skateboarding de los Juegos Olímpicos de París 2024 que se disputó este lunes y, aunque no pudo conseguir una medalla, obtuvo un nuevo diploma para la delegación argentina, el primero de su carrera.

El deportista de 27 años accedió a la final luego de lograr el quinto puesto en la clasificación de la modalidad street con 266,28 puntos. El otro competidor argentino, Mauro Iglesias, terminó en la décima posición con 249,09 puntos y no pudo meterse en la instancia decisiva, a la que solo llegaron los ocho mejores.

Tras la ronda final que incluyó dos carreras y cinco trucos, Dell Olio sumó 153,98 puntos y finalizó el certamen en el octavo lugar. La medalla de oro fue para el japonés Yuto Horigome, mientras que las de plata y bronce fueron para los estadounidenses Jagger Eaton y Nyjah Houston.

"Estoy muy contento de representar a mi país, aunque tengo sensaciones encontradas y me siento triste porque no me salió el último truco", aseguró a TyC Sports. De todas maneras, destacó que hizo "historia: fui el primero en clasificar a una final olímpica y quedé a un truco de la medalla".

Última pasada de Matías Dell Olio en la final de Skateboarding callejero. El argentino sumó 84.12 para completar 153.98 puntos. Con esta puntuación queda octavo en la prueba y se lleva diploma olímpico.



La participación de Dell Olio en París 2024 fue cuestionada en redes sociales ya que tiene denuncias por violencia de género y acoso sexual. La Federación Argentina y la World Skate están al tanto de las acusaciones pero, al no existir un fallo judicial, el marplatense está habilitado para representar al país en competencias oficiales.