Juega en San Lorenzo y se ilusiona con llegar a la Selección argentina

El presente futbolístico de Gastón Hernández en San Lorenzo no pasa desapercibido. Consolidado como una de las piezas más sólidas de la defensa azulgrana, el central mendocino atraviesa un gran momento y no oculta su deseo de, algún día, recibir el llamado de la Selección argentina.

A sus 27 años, el defensor nacido en San Rafael recuperó su mejor nivel luego de una dura lesión ligamentaria y una fallida transferencia, y hoy es referente y capitán del equipo. En una reciente entrevista, compartió con sinceridad lo que implica soñar con representar al país: "Obviamente es el deseo de todo jugador. No me lo imagino mucho teniendo en cuenta los animales que tenemos en esta Selección que nos dio muchas alegrías a todos".

Con tono relajado, incluso se permitió una broma: “Por las dudas, el teléfono está siempre prendido”. Sin embargo, aclaró que no vive obsesionado con esa posibilidad: “No es algo que me quite el sueño todos los días, pero mientras siga jugando al fútbol, la ilusión va a estar”.

En paralelo, destacó el trabajo que viene haciendo San Lorenzo en las primeras fechas bajo la conducción de Damián Ayude. En sus palabras, el equipo se apoya en su carácter para compensar otras limitaciones: “Tenemos mucho corazón y espíritu. En el fútbol argentino todo está muy parejo y no nos sentimos menos que nadie”.

Gastón Hernández se despide de San Lorenzo Jugará en Europa. Instagram: gastonhernandez14

Los números de Gastón Hernández en San Lorenzo

Desde su debut con el Ciclón, Gastón Hernández tuvo una presencia constante en la defensa. Disputó un total de 80 partidos oficiales, repartidos en tres competencias: 68 por torneos de liga, 4 por copas nacionales y 8 en certámenes internacionales.

En cuanto a su aporte ofensivo, el marcador central anotó 3 goles, todos en partidos de liga. Aunque no registra asistencias, su rol fue clave en la solidez defensiva del equipo, además de haber sido una figura de liderazgo dentro y fuera del campo.