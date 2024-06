Iga Swiatek se consagró campeona de Roland Garros y logró un récord increíble

La Nº1 del mundo derrotó a Jasmine Paolini en sets corridos y logró levantar el trofeo por cuarta vez, tercera de manera consecutiva. De esta manera, no solo arrastra un invicto histórico en París, sino que consolidó su liderazgo en el ranking WTA.

Levantó el título que le propiciaron en mano Martina Navratilova y Chris Evert, dato no menor, y fue por cuarta vez en el certamen, pero por tercera vez consecutiva ya que ganó en 2020, 2022, 2023 y ahora en 2024.

Suma 21 triunfos consecutivos en Roland Garros y un total de 35 victorias y dos derrotas. Lleva 74 sets ganados y ocho perdidos. En este torneo perdió uno solo y fue frente a Noami Osaka, la japonesa que supo ser líder. Con quien estuvo a punto de perder ya que enfrentó match point en contra y logró revertirlo.

Iga Swaitek campeona Roland Garros Redes sociales

En el torneo le ganó a Leolia Jeanjean, Marie Bouzkova, Anastasiya Potapova, Marketa Vondrousova y Coco Gauff. Tuvo una participación impecable y estiró su ventaja en el liderazgo del ranking siendo la número uno en soledad. Dato a destacar porque en Madrid estuvo a punto de perderlo a manos de Aryna Sabalenka.

Y, al margen de todo lo que sigue cosechando en el circuito WTA donde no solo tiene un nivel físico avasallador y puede soportar partidos largos, también sabe cerrarlos a tiempo y no desesperar en lo emocional. Se mantiene firme y no se deja llevar por una instancia en contra.

Con solo 23 años logró ser la jugadora más joven en ganar cinco títulos de Grand Slam en la Era Abierta en el tenis, un récord que ninguna jugadora pudo lograr hasta el momento.