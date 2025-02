Hincha Tour: así es la nueva experiencia exclusiva para fanáticos de River

river hincha tour Uno de los beneficios: traslados y acceso rápido evitando demoras.

El paquete incluyen traslados y acceso al Hospitality en el Museo River con catering gourmet durante la previa del encuentro y una entrada por persona a la plata Sívori media.

“Hincha Tour consta de una experiencia desde que salís de la puerta de tu casa. Quienes viven en interior del país o en el exterior tiene la opción de sumar el pasaje de avión, el hotel y el traslado del hotel hacia el estadio”, explicó el director ejecutivo de Almundo, Diego García, en diálogo con C5N.

El hospitality Almundo cuenta con acceso rápido al estadio evitando demoras y filas y prioridad exclusiva para una excelente ubicación en la cancha. En ese caso, detalló García, una vez llegado al Monumental, “se puede degustar de ricas comidas y una hermosa visita a lo que es el corazón del hincha que es el Museo” que cuenta toda la historia del club.

“Luego se accede al estadio, a la platea Sívori media, atrás de la popular de River, donde se puede vivir la mejor vibración que tiene el Monumental”, añadió.

Hincha Tour Almundo River y Almundo ofrecen una experiencia única. Juan Pablo Monzón

Quienes no lo utilicen o aquellos que pierdan el traslado en los puntos de pick up establecidos, deberán dirigirse al estadio o retirarse del mismo por sus propios medios. El punto de encuentro en ambos casos será la puerta del Museo de River para el Hospitality. También pueden optar por acceder a su butaca de manera directa.

Por su parte, Javier Vázquez, director de Producto de Almundo, aseguró que uno de los desafíos del área es ofrecer productos diferenciales en el mundo del deporte y la elección del club de Núñez se debe a que “tiene un estadio de nivel mundial, tiene un hospitality de primer nivel en el museo que te puede ofrecer comida, traslados, entradas con reconocimiento fiscal". “Ofrecer una experiencia de primer nivel. Esa fue la idea de buscar una experiencia de estas características”, agregó.

Hincha Tour: la experiencia en primera persona

Los hinchas que tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia Hincha Tour de Almundo en el primer partido de River como local en el Torneo Apertura disfrutaron de un momento único y exclusivo en el estadio Más Monumental.

“Esta experiencia es muy linda e interesante. Ya tuve la posibilidad de conocer el Monumental, pero esta vez se dio la oportunidad de traerlo a mi nieto, este es un gustito que nos damos. Estoy muy agradecido con la agencia por todas las comodidades que nos dieron. Es muy lindo, muy recomendable", contó Gabriel, uno de los hinchas proveniente de la provincia de Córdoba.

catering Catering gourmet para los fanáticos que compren el Hincha Tour. Juan Pablo Monzón

Daniel e Ignacio, tío y sobrino provenientes de Rosario, también dieron el presente en Buenos Aires: “Nos parece buenísima la idea, sobre todo nosotros que no somos socios, la organizaron genial para vivir la experiencia donde nos dan la posibilidad de conocer el Museo”, comentaron.

Hincha Tour Almundo Los hinchas, en la previa del partido. Juan Pablo Monzón

Catalina Gómez también visitó por primera vez el mundo River y se mostró muy emocionada junto a su mamá, quien la acompañó a disfrutar de dicho momento. “Es mi primera vez en la cancha, no somos socias y es la primera vez que venimos a la cancha juntas. Ya no lo puedo creer estar acá dentro, no me quiero imaginar estando en la cancha”, contó entusiasmada. Su mamá por su parte aseguró que viviría la experiencia “una y mil veces”.

Con el inicio del partido los simpatizantes vivieron el recibimiento del equipo en el campo de juego con un gran espectáculo en las tribunas. “Ya me había imaginado que la cancha tenía esta dimensión, pero cuando entré no lo podía creer. Literalmente es el mejor día de mi vida”, sintetizó Catalina.

“Esto es espectacular, la estamos pasando bárbaro. Comimos, re bien y ahora alentando a full a River y disfrutando del partido que se vive re bien”, concluyeron los fanáticos que eligieron la propuesta para ir a ver al club de sus amores.

river hincha tour “Esto es espectacular", concluyeron los hinchas. Una experiencia exclusiva.

Cuáles son los precios para vivir el Hincha Tour en los próximos partidos de River

8 de febrero vs Independiente: desde $310.759.

desde $310.759. 16 de febrero vs Lanús: desde $253.269.

desde $253.269. 1 de marzo vs Estudiantes: desde $338.729

desde $338.729 9 de marzo vs Atlético de Tucumán : desde $310.759

: desde $310.759 30 de marzo vs Rosario Central: desde $366.699

desde $366.699 13 de abril vs Talleres de Córdoba : desde $380.680

: desde $380.680 27 de abril vs Boca: desde $860.805

Hincha Tour Almundo La platea Sívori media, una ubicación privilegiada en el Mas Monumental. Juan Pablo Monzón

La compra se puede hacer desde la web o en cualquiera de las sucursales de la agencia, y quienes residan en el interior del país podrán contar con la opción de agregar la estadía y el vuelo. Además, se podrá aprovechar una financiación de hasta 18 cuotas sin interés dependiendo de la promoción bancaria.