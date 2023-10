González Pirez le respondió a Almirón: "Se habló que Paletta era hincha de Boca y no dijimos nada"

Luego que el director técnico xeneize apuntara contra el referí, ya que se filtraron fotografías con indumentaria de River, el zaguero no dudó en contestarle y hacer referencia al encargado del VAR: "Nosotros nos mantenemos al margen. No voy a opinar es algo que piensa solo él. Se habló de que Paletta era hincha de Boca y nosotros no dijimos nada. Son cosas extras que no nos competen ni nos importan. Vinimos a plantear nuestro trabajo en la cancha de Boca“.