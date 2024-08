El llamativo cambio de look de Imane Khelif, la boxeadora atacada por cuestiones de género

La boxeadora argelina Imane Khelif , quien revolucionó los Juegos Olímpicos de París 2024 tras ganar la medalla de oro olímpica del peso wélter (-66 kg) envuelta en una polémica de género, sigue dando que hablar y sorprendió a todos en las últimas horas: posó para un salón de belleza de su país, con un cambio llamativo de look y enseguida se viralizó.

La medallista de oro tomó relevancia tras un video difundido en la red social Instagramdel salón Beauty Code , donde Khelif cambia repentinamente de look: de una boxeadora con el pelo atado y guantes, a una modelo producida con una blusa de colores, aros, un peinado con su pelo suelto, accesorios y un maquillaje rosado. Además, la infaltable presea dorada con la que hizo historia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beauty code (@beauty.code.officiel)

“Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia”, señaló Beauty Code, el salón de belleza, en el posteo.

Además, agregó: “Ella es una estrella, una favorita de todos los tiempos. Ninguna deportista, tan bella como una mujer, tan radiante como una amazona de auras, había despertado tanta polémica como ella. Imane no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo, la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona”.

El posteo continuó: “Sobre el ring no necesita ni adornos ni tacones altos, sino estrategia y fuerza”. Y concluyó: “Iman es hermosa”.

La polémica en los Juegos Olímpicos París 2024

El recorrido de Imane Khelif por los Juegos Olímpicos de París 2024 estuvo envuelto en críticas de algunas rivales y políticos conservadores como Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei, que pusieron en duda que sea una mujer debido a que el año pasado no superó una prueba de género en el Mundial femenino.

La deportista, que no pasó las pruebas de género de la Asociación Internacional de Boxeo, y sufrió acoso por su apariencia física en el evento internacional, llevó a juicio por "ciberacoso" a quienes la atacaron en las redes sociales.

Finalmente, la boxeadora, en medio de la polémica internacional, se quedó con la victoria en la categoría de hasta 66 kilos al vencer, por decisión unánime, a la china Yan Lui.