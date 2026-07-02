El insólito valor del mechero del Cuti Romero que causó un blooper en el Mundial 2026 El defensor de la Selección argentina quedó en medio de un blooper en complicidad con el capitán de la Scaloneta en el aeropuerto de Miami. Por Agregar C5N en









El encenderor del futbolista se relacionó con una cábala mundialista. Redes sociales

La Selección argentina dejó un blooper horas previas al encuentro de ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026 cuando le secuestraron un Magiclick a Cristian "Cuti" Romero cuando el equipo intentaba tomar el avión desde el aeropuerto de Miami a Kansas.

El episodio se hizo viral por la carcajada que le produjo la situación a Lionel Messi y el motivo por que el jugador lo lleva siempre con él: no se trata de ningun elemento de lujo y sirve para encender el "palo santo para combarir las malas energías", según trascendió.

La incredulidad de la cara de la agente de control de seguridad con el aparato en la mano recorrió las redes, que a pesar de que el futbolista rogara para que se lo devolvieran no tuvo el final esperado. Todo lo contrario, los controladores se mantuvierno firmes y lo incautaron.