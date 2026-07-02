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2 de julio de 2026 Inicio

El insólito valor del mechero del Cuti Romero que causó un blooper en el Mundial 2026

El defensor de la Selección argentina quedó en medio de un blooper en complicidad con el capitán de la Scaloneta en el aeropuerto de Miami.

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El encenderor del futbolista se relacionó con una cábala mundialista.

El encenderor del futbolista se relacionó con una cábala mundialista.

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La Selección argentina dejó un blooper horas previas al encuentro de ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026 cuando le secuestraron un Magiclick a Cristian "Cuti" Romero cuando el equipo intentaba tomar el avión desde el aeropuerto de Miami a Kansas.

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.
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El episodio se hizo viral por la carcajada que le produjo la situación a Lionel Messi y el motivo por que el jugador lo lleva siempre con él: no se trata de ningun elemento de lujo y sirve para encender el "palo santo para combarir las malas energías", según trascendió.

La incredulidad de la cara de la agente de control de seguridad con el aparato en la mano recorrió las redes, que a pesar de que el futbolista rogara para que se lo devolvieran no tuvo el final esperado. Todo lo contrario, los controladores se mantuvierno firmes y lo incautaron.

¿Cuánto sale el Magiclick del Cuti Romero?

El elemento que llevaba el Cuti Romero en la valija, y que le incautaron, es un simple encendedor de cocina, con chispa, normal y corriente. De metal y plástico, que se consigue en cualquier local de bazar y cuesta entre 4000 pesos, el modelo rígido, y 7000 pesos el de mango flexible y largo. También hay otra versión de Magiclick -la marca más conocida- que es a gas, tipo soplete, y que se puede encontrar desde 11 a 15 mil pesos en cualquier comercio.

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