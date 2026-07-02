Video: la particular reacción de Lionel Messi cuando la seguridad encontró algo inesperado en la valija del Cuti Romero

En la previa del viaje a Miami, la Selección argentina se sometió a los controles de seguridad en el aeropuerto para poder viajar a la sede en donde se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026 y Lionel Messi tuvo una reacción particular luego de que los oficiales encontraran un objeto extraño en la valija del Cristian Cuti Romero.
Los equipajes de todos los jugadores de la Scaloneta fueron revisados por el scanner y ellos mismos también fueron sometidos para ver si no llevaban algo peligroso encima. Pero todo fue grabado y se hizo viral por un momento particular.
Sucede que el Cuti Romero pasó por el scanner y los agentes de seguridad detectaron un elemento llamativo y decidieron revisarlo con mayor detalle. ¿Qué era? Un encendedor de chispa también llamado magiclick.
La escena desató las risas de Messi, que no pudo contener al ver que el jugador tenía eso. Sus otros compañeros también estallaron de risa mientras intentaban debatir por qué tenía eso en el bolso. En redes sociales, aseguraron que podría haber sido una joda entre compañeros.
Mundial 2026: la Selección argentina cambió los planes y viajó antes a Miami
La Selección argentina tenía previsto quedarse en Kansas hasta el jueves por la noche para luego emprender viaje a Miami, pero decidieron modificar los planes y ya llegaron a la ciudad que será sede del encuentro de 16avos de final vs. Cabo Verde. Además, estarán presentes para el banderazo.
Luego del entrenamiento que se llevó a cabo el miércoles a las 13 de Argentina y se desarrolló a puertas cerradas, el equipo adelantó un día su viaje y se trasladaron a Florida, en línea con la rutina que viene sosteniendo desde el comienzo el Mundial 2026.
La Selección volvió a priorizar la logística y recién cambia de sede una vez finalizados los trabajos futbolísticos. El jueves realizarán una última práctica en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario de la Copa América 2024.