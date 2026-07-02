Video: la particular reacción de Lionel Messi cuando la seguridad encontró algo inesperado en la valija del Cuti Romero En la previa del viaje a Miami, que se adelantó en las últimas horas, los jugadores fueron inspeccionados antes de subir al avión y se llevaron una sorpresa. Por Agregar C5N en









Lionel Messi reaccionó de manera inesperada. Redes sociales

En la previa del viaje a Miami, la Selección argentina se sometió a los controles de seguridad en el aeropuerto para poder viajar a la sede en donde se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026 y Lionel Messi tuvo una reacción particular luego de que los oficiales encontraran un objeto extraño en la valija del Cristian Cuti Romero.

Los equipajes de todos los jugadores de la Scaloneta fueron revisados por el scanner y ellos mismos también fueron sometidos para ver si no llevaban algo peligroso encima. Pero todo fue grabado y se hizo viral por un momento particular.

Las risas de Messi al no esperarse lo que le encuentran al Cuti Romero en la mochila.



https://t.co/fTx1uPd16B pic.twitter.com/twfCfqyY4t — ElDesmarque (@eldesmarque) July 2, 2026 Sucede que el Cuti Romero pasó por el scanner y los agentes de seguridad detectaron un elemento llamativo y decidieron revisarlo con mayor detalle. ¿Qué era? Un encendedor de chispa también llamado magiclick.

La escena desató las risas de Messi, que no pudo contener al ver que el jugador tenía eso. Sus otros compañeros también estallaron de risa mientras intentaban debatir por qué tenía eso en el bolso. En redes sociales, aseguraron que podría haber sido una joda entre compañeros.

Mundial 2026: la Selección argentina cambió los planes y viajó antes a Miami La Selección argentina tenía previsto quedarse en Kansas hasta el jueves por la noche para luego emprender viaje a Miami, pero decidieron modificar los planes y ya llegaron a la ciudad que será sede del encuentro de 16avos de final vs. Cabo Verde. Además, estarán presentes para el banderazo.