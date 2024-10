El exdelantero campeón con Francia dio una repudiable defensa en un juicio por agresión sexual

"No recuerdo nada, no puedo decir si lo hice o no. El alcohol es la razón por la que estoy aquí. Pido perdón sinceramente a la víctima, a su familia y a mi familia", aseguró Ben Yedder durante el juicio. "Soy una persona solitaria y me cuesta confiar en la gente. Me he sentido traicionado y me refugié en el alcohol", agregó.

Sus abogados destacaron que se unió a Alcohólicos Anónimos y se sometió a un tratamiento de desintoxicación en el Hospital Universitario de Niza durante dos semanas. Además, argumentaron que el jugador está pasando un mal momento en su vida personal y profesional.

Quién es Ben Yedder, el futbolista francés acusado de presunta agresión sexual

De ascendencia tunecina, Wissam Ben Yedder nació en Sarcelles, Francia, el 12 de agosto de 1990. En su adolescencia se dedicó al fútbol sala, que practicó en algunos clubes menores de su ciudad natal, e incluso llegó a integrar la Selección francesa de fútbol sala.

Al mismo tiempo, comenzó a jugar al fútbol de manera amateur. En 2010 firmó su primer contrato profesional con el Toulouse, donde se consagró como el máximo goleador del equipo durante tres temporadas consecutivas: 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. En esta última marcó su récord de 17 goles.

Luego pasó por el Sevilla y por el Mónaco, donde quedó libre tras finalizar su contrato. A nivel selecciones, tras ser sancionado disciplinariamente en la sub-21 por ir a un club nocturno días antes de un partido clave, fue convocado por Didier Deschamps y debutó con el equipo mayor en marzo de 2018. Integró el equipo que ganó la Liga de Naciones de la UEFA en 2021.

Ben Yedder ya había sido detenido junto a su hermano en julio de 2023 por otra denuncia de agresión y violación sexual, un proceso que actualmente sigue su curso. El delantero siempre negó esas acusaciones.