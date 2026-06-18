Tim Payne jugará en un club sudamericano y podría enfrentar a River

El defensor neozelandés fue presentado como nuevo refuerzo de Olimpia tras convertirse en un fenómeno viral durante el Mundial 2026. Una vez finalizada su participación con Nueva Zelanda, se sumará al Decano de Asunción y, en la Copa Sudamericana, tendrá chances de cruzarse con el equipo argentino.

Tim Payne fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Olimpia de Paraguay y se transformó en uno de los fichajes más llamativos del mercado. El futbolista de Nueva Zelanda, de 32 años, llegará al Decano tras siete temporadas en el Wellington Phoenix y podría enfrentar a River Plate en la Copa Sudamericana.

El lateral derecho ganó notoriedad durante el Mundial 2026 , donde se convirtió en una de las figuras virales del certamen. Su popularidad se disparó gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini, más conocido como "El Scarso", que generó una verdadera revolución en las redes sociales.

La repercusión fue tal que Payne pasó de ser un jugador poco conocido fuera de Oceanía a reunir casi 6 millones de seguidores en Instagram. El fenómeno despertó el interés de Olimpia, que avanzó por su contratación y cerró uno de los pases más particulares del año.

Tras oficializarse su llegada, el neozelandés aseguró que vestir la camiseta del Decano representa "un gran desafío" y destacó la importancia de desembarcar en el club "más ganador y popular de Paraguay", en lo que será su primera experiencia en el fútbol sudamericano.

Payne se incorporará al plantel paraguayo una vez concluida su participación en la Copa del Mundo. La dirigencia de Olimpia tiene previsto contar con él para la segunda parte de la temporada, donde el equipo buscará ser protagonista tanto en el torneo local como en el plano internacional.

Uno de los principales atractivos que genera su arribo es la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana, certamen en el que el conjunto paraguayo jugará los octavos de final, y el defensor estará habilitado para participar de esa instancia de playoffs.

En ese escenario, aparece una posibilidad que ilusiona a los hinchas y alimenta las redes sociales: un eventual cruce con River. Si ambos equipos avanzan en las fases eliminatorias, Tim Payne podría enfrentarse al Millonario durante el segundo semestre y protagonizar uno de los duelos más curiosos del año.

La bienvenida de Olimpia de Paraguay a Tim Payne: "Experiencia mundialista"

Tras las repercusiones que generó la popularidad de Tim Payne en redes sociales, Olimpia de Paraguay contrató al famoso defensor neozelandés y lo anunció con una publicación de bienvenida en Instagram. "Experiencia mundialista para vestir la camiseta del Rey de Copas. Te esperamos en casa, Tim", reza el mensaje en la cuenta oficial del Decano paraguayo.

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Tras la confirmación del club de Asunción, el jugador realizó un extenso comunicado en el que expresó las sensaciones del pase que cambiará su vida. "Esta no fue una decisión fácil. Fueron siete años en Wellington Phoenix y 149 partidos disputados. A los hinchas, mis compañeros y a todos los que me apoyaron a lo largo de mi carrera, en las buenas y en las malas, gracias", señaló Payne.

"Olimpia es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, con una historia extraordinaria, hinchas apasionados y una ambición acorde a su grandeza. Estoy deseando asumir ese desafío. Estoy listo", sumó sobre lo que se viene.

"Para nuestra familia esto es algo realmente especial. Que mi hijo Brooklyn crezca hablando español, como lo hizo su mamá, y que podamos sumergirnos en la cultura de mi pareja y en el mundo de su familia hace que esto sea mucho más que un simple pase de fútbol", agregó el jugador, quien advirtió que es una buena oportunidad no solo para él, sino para su familia.

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"Estoy agradecido por todas las oportunidades que me dio el fútbol y entusiasmado por lo que viene. Pero, por ahora, mi foco está puesto en representar a mi país en la Copa del Mundo", concluyó el defensor, quien está concentrado en avanzar a la próxima fase del Mundial 2026 con Nueva Zelanda.