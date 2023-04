El árbitro de Independiente vs Racing defendió el penal que cobró: "No tengo dudas"

El árbitro del último empate en el clásico entre Independiente y Racing , Yael Falcón Pérez , se refirió a la polémica jugada en la que sancionó penal para la Academia luego de un empujó del futbolista Javier Vallejo contra el defensor Facundo Mura que generó el debate de si la infracción fue dentro del área o no.

En diálogo con ESPN, Falcón Pérez sostuvo su decisión y argumentó el motivo por el cual cobró penal: "Yo tengo claridad conceptual de la jugada. No tengo dudas de la decisión. Ni bien veo la infracción de Vallejos, la sancioné porque consideré que fue sobre la línea. Cuando veo que finaliza el movimiento, lo veo sobre la línea y por eso sancioné penal. A veces es una milésima de segundos. Miren las manos. Es la decisión técnica correcta".

En tanto, detalló cómo se produjo la jugada. "Escuché muchas versiones. Hay una postura dividida. Acá hay algo tácito y que no hay subjetividad. El empujón y la sujeción son movimientos continuos, no es que solamente lo tocó con las manos y lo dejó, sino que lo acompañó en el movimiento. Yo me quedé tranquilo. Obviamente que decís 'qué pasó que no hubo una imagen que se haya clarificado'", afirmó.

Además, precisó su conversación con Darío Herrera, el árbitro del VAR en el partido, que lo respaldó en la decisión: "Cuando yo cobro la sentencia del penal, obviamente las protestas comunes de un clásico importante del país. Herrera empezó a hacer su chequeo y me confirmó el penal. Él me demuestra lo mismo y me dice 'quedate tranquilo. Termina empujándolo sobre la línea. Vamos con penal'".

Asimismo, reveló que fue amenazado tras el clásico y reflexionó sobre el lugar que se le da al error en el arbitraje. "Esto para mí es nuevo, yo soy un árbitro joven. Me parece que no se humanizan las situaciones y se piensa que somos robots. No se permite el error. En eso creo que fallamos. Soy docente y considero que las personas nos podemos equivocar. Yo tuve amenazas, amenazas en la casa de mi madre", subrayó.

El polémico penal a Racing vs Independiente

Yael Falcón Pérez habló de su trabajo en Lanús con Néstor Grindetti como intendente

El árbitro también hizo alusión a su desempeño en Lanús bajo la intendencia de Néstor Grindetti, quien se transformó en el presidente interino de Independiente tras la renuncia de Fabián Doman y explicó por qué dejó su cargo: "Yo tenía un trabajo en la escuela municipal de árbitros de Lanús, que iba y trataba de ayudar. Es una escuela que formaron unos amigos. Yo estaba colaborando ahí. Estoy en otras escuelas trabajando".

"Renuncié porque estaba trabajando ahí desde hace muchos años y veo que el intendente dejaba un municipio para irse a un club. Estaba mirando la tele y dije 'esto no corresponde que siga trabajando porque me va a traer problemas y no corresponde por una cuestión de ética'", expuso.

Yael Falcón Pérez dirigirá el Mundial Sub 20

El director nacional del Arbitraje, Federico Beligoy, confirmó en ESPN que Falcón Pérez será parte del próximo Mundial Sub 20: "Es un árbitro hiper profesional que fue nominado para el próximo Mundial Sub 20 y será el árbitro anfitrión en nuestro país. Viene trabajando hace muchísimo tiempo y con su equipo serán parte de la Copa del Mundo".