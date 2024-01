El 9 de Qatar que Macri quería para Boca marcó un gol en la inauguración de la Copa Asia

De esta manera, Qatar, ganador de la Copa de Asia por primera vez en la pasada edición de Emiratos Árabes Unidos en 2019, consiguió el primer triunfo oficial en la era del DT español Bartolomé "Tintín" Márquez, que en diciembre pasado reemplazó al portugués Carlos Queiroz.

El triunfo de Qatar sobre Líbano y el gol de Almoez Ali

Riquelme rechazó la llegada del 9 de Qatar a Boca

Juan Román Riquelme rechazó al 9 de la Selección de Qatar antes del Mundial 2022, ya que fue ofrecido para el Xeneize desde el sponsor catarí que tenía el elenco de la Ribera. Este futbolista disputó la Copa del Mundo con el elenco organizador que quedó fuera en fase de grupos.

Riquelme reveló que Maurico Macri intentó imponérselo para Boca, pero que lo rechazó porque no lo conocía y, además, porque en ese momento habían hecho un esfuerzo por Darío Benedetto.

“La última vez que hablé con él (Macri) fue hace dos años, más o menos, entre junio y agosto, seis meses antes del Mundial. Me dijo que teníamos que traer al 9 de Qatar, si no se iba a complicar que sigamos teniéndolos de sponsor en la camiseta. Yo le dije que nosotros amamos al club, que respetamos al 9 de Qatar, que no sé quién es aunque amo el fútbol, pero nosotros tratamos de traer jugadores que creemos que nos pueden ayudar. Hicimos un esfuerzo por Benedetto y estábamos muy contentos. Pero si vos ves, nos quedamos sin sponsor”, reveló en una entrevista en plena campaña electoral por la presidencia del club.