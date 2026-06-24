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24 de junio de 2026 Inicio

Dos del Mundial 2026: cuál es la relación entre Escocia, Inglaterra y el Reino Unido

Dos selecciones que comparten Estado pero compiten con identidades bien marcadas.

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¿Que unión hay entre Escocia e Inglaterra?

¿Que unión hay entre Escocia e Inglaterra?

  • Inglaterra y Escocia vuelven a coincidir en un Mundial tras casi 30 años.
  • El Reino Unido reúne a cuatro naciones, pero en el fútbol cada una compite por separado.
  • Inglaterra y Escocia fueron reinos independientes durante gran parte de su historia.
  • Los escoceses mantienen una fuerte identidad y orgullo nacional dentro de esa unión.

La última vez que Inglaterra y Escocia habían participado en la misma edición de un Mundial fue en Francia 1998. Hoy, casi 30 años después, ambos países vuelven a disputar a la vez este certamen. Un hecho que reaviva la atención sobre su histórica rivalidad y, al mismo tiempo, sobre la particular forma en la que estas dos naciones compiten de manera independiente dentro del marco del Reino Unido.

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Escocia vs. Inglaterra en la Eurocopa 2021.

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Para comprenderlo, primero es necesario distinguir algunos conceptos que suelen confundirse. El Reino Unido es el Estado soberano cuyo nombre oficial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Está compuesto por cuatro naciones constituyentes: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Todas forman parte del mismo país, comparten gobierno central, ejército, moneda y tienen al mismo jefe de Estado.

Por otro lado está Gran Bretaña, que no es un país sino una isla. En ella se encuentran Inglaterra, Escocia y Gales. Cuando alguien habla de Gran Bretaña se refiere únicamente a ese territorio geográfico y no a toda la estructura política del Reino Unido. Irlanda del Norte queda fuera de esta denominación porque se ubica en la isla de Irlanda.

Cómo se construyó la relación entre Escocia y el Reino Unido

Escocia e Inglaterra fueron durante gran parte de su historia dos reinos independientes, con sus propios parlamentos, leyes, ejércitos y monarquías. Esta situación cambió en 1603, cuando murió Isabel I de Inglaterra sin herederos directos y la corona pasó a Jacobo VI de Escocia, quien también se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Así se produjo la llamada “Unión de las Coronas”, en la que ambos territorios compartieron monarca, pero siguieron siendo estados separados con instituciones propias.

Un siglo más tarde, en 1707, se produjo la unión política definitiva con la firma de los "Acts of Union". A través de este acuerdo, las élites de Escocia e Inglaterra decidieron unificar ambos reinos y dar origen al Reino de Gran Bretaña, que es la base de lo que hoy conocemos como el Reino Unido. Con ello se disolvió el Parlamento escocés y se integraron instituciones comunes como el gobierno, el ejército, la política exterior y la moneda, consolidando una sola estructura estatal bajo una misma corona.

La Reina Ana aprobó el Acto de Union en 1707.

La Reina Ana aprobó el Acto de Union en 1707.

Con el paso del tiempo, esta unión política dio origen al Reino Unido actual, pero no hizo desaparecer por completo las identidades nacionales que lo forman. En el caso de Escocia, el sentido de pertenencia y el orgullo escocés siguen siendo muy fuertes, apoyados en su historia, su cultura y sus propias instituciones. En ese marco, su presencia en el Mundial vuelve a mostrar esa identidad propia en un escenario internacional.

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