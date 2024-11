Dirigentes deportivos exigieron el tratamiento del proyecto que busca restitución de la autarquía del Enard

Si bien en sus orígenes la Ley del Enard, la 26.573, proponía la autonomía del ente a partir de financiar el organismo con el 1% de los abonos de telefonía móvil, en 2018 Mauricio Macri decidió que el financiamiento del ENARD pase a manos del Estado a partir de formar parte del presupuesto nacional.

En la carta en cuestión se puede leer cómo es que el presupuesto ha ido en detrimento del deporte argentino, atado a la inflación y sin poder hacerle frente. Por ejemplo, citan que con 201% de inflación, el presupuesto fue de alrededor de $36mil millones, mientras que para para 2023 con 213% el monto rondó los $10mil millones. En el proyecto presupuesto 2025 que todavía no se debatió, la cifra proyectada es de $13.368 millones.

Presupusto 2025 La cifra está expresada en millones de pesos.

Los directivos deportivos argumentan que, de estar rigiendo el impuesto al 1% de la telefonía celular, el presupuesto estaría rondando los $50mil millones.

A la vez, compararon los presupuestos anuales destinados a deporte de alto rendimiento en la región. Listaron como ejemplo a Estados Unidos, con u$s450 millones; Brasil, con u$s300 millones; Colombia, con u$s263 millones y Chile, con u$s70 millones. En Argentina, el presupuesto dolarizado al día de hoy sería algo cercano a los u$s54 millones.

De acuerdo con la web de Diputados, la preocupación por las becas y el presupuesto fue un tema recurrente durante 2024 debido a los recortes en becas e inversión. Hasta el momento, a la vez que se propone rehacer el organismo, hay otros tres proyectos que se presentaron en torno al financiamiento, uno en mayo y dos en el mes de julio; estos últimos con dos días de diferencia.

En el último que se presentó el 3 de julio, que lleva la firma de diputados del bloque de Unión por la Patria, se solicita la modificación del artículo 39 de la ley 26.573, el cual especifica: “El producto de un cargo del uno por ciento (1%), aplicado sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de I.V.A”.

El pedido sugiere: “El producto de un cargo del uno por ciento (1%), aplicado sobre el monto total de cargos del período que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de I.V.A”, es decir, incluyendo abonos y planes prepago.

Contemplando los tiempos legislativos, que incluyen los debates en las respectivas comisiones y también en el recinto, los dirigentes deportivos piden acelerar el tratamiento porque, de no salir este año, afectaría seriamente varios meses de planificación en vistas de la preparación del ciclo olímpico para Los Ángeles 2028.

La preocupación dentro del deporte de alto rendimiento

Laura Martinel, entrenadora nacional de judo y una de las firmantes del documento, puntualizó algunas de las causas que motivaron la carta: “El único oro en París 2024 fue en especialidad nueva, tenemos mucha preocupación porque no hay forma de desarrollar del deporte".

"Cuando no tenés ni siquiera fondos para el rendimiento a nivel senior, mucho menos tenés para el desarrollo de los que van a llegar al alto rendimiento. Nos vamos a quedar sin deporte de alto rendimiento, no es un chiste. Por esta cuestión se pierden generaciones enteras y aunque sea un año que recorten, provocan que se rompa el deporte. No es un ratito”, agregó.

maligno

Después de varias reuniones, en las cuales también estuvieron atletas y entrenadores, Martinel aseguró que “los atletas, que cobran $800mil para prepararse para competir al más alto nivel, están esperando que salga esto porque lo sufren de forma directa. Han pedido formalmente que el dinero se entregue de una forma más autónoma”.

Esteban González, Director Deportivo de la Confederación Argentina de Patinaje, se expresó sobre el tema y señaló: "Recuperar la autarquía es importante porque permite ampliar la base de financiamiento al deporte de alto rendimiento, eso permite que tengamos mucha más certeza en función al presupuesto para poder planificar adecuadamente pensando en los próximos Juegos Olímpicos".

"Además libera al Estado, porque el Enard se había creado con un financiamiento distinto. "El Estado tiene que apoyar al deporte, desde mi opinión, desde un lugar desarrollo de equipos, de tramitación nacional de categorías inferiores para fomentar el crecimiento cualitativo de las disciplinas", cerró.