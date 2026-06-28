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28 de junio de 2026 Inicio

Dibu Martínez mostró el estado de su dedo fracturado en la previa del Mundial 2026: "La pasé mal y vine muy jugado"

Tras el triunfo ante Jordania por 3 a 1, el arquero de la Selección argentina reveló que "todavía no pude entrenarme con normalidad, pero el partido que viene ya podré jugar sin férula".

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Dibu Martínez recibió ante Jordania el primer gol del Mundial 2026.

Dibu Martínez recibió ante Jordania el primer gol del Mundial 2026.

Luego de la victoria por 3-1 ante Jordania, el arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, mostró el estado de su dedo anular derecho, que se había fracturado antes del Mundial 2026. Si bien aseguró que todavía le molesta, expresó que en el duelo ante Cabo Verde de este viernes por 16avos de final seguramente atajará sin férula.

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"Decidí no operarme, la pasé mal y vine muy jugado. Todavía no pude entrenarme con normalidad, pero el partido que viene ya podré jugar sin férula", explicó el arquero de Aston Villa en diálogo a TyC Sports, luego del triunfo.

A su vez, dio detalles de su recuperación junto con el profe Luis Martín y resaltó el acompañamiento que recibió de los otros dos arqueros del plantel: "Me la tuve que comer solo, con Martín. Gero [Rulli] y Juan [Musso] me dieron una mano grande, entrenaron con pelota de vóley toda la semana y me molesta muchísimo, pero en la cancha trato de no sufrir".

Más allá de su alegría por la recuperación que mostró, el marplatense de 32 años se lamentó por el gol de Jordania, que le cortó la valla invicta. "Me quería matar. Acá me llegan dos veces nomás, me dio la sensación de Arabia en el Mundial pasado, siento que la podía haber sacado", expresó, de manera similar a lo que dijo después de la caída 2-1 ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

Por último, Martínez se refirió a Cabo Verde, rival del próximo viernes a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami. "Vemos todos los partidos, no tenemos otra cosa para hacer. Ellos son buenos, físicos, defienden bien, son rápidos y se clasificaron en un grupo difícil por algo, hay muchas sorpresas en este Mundial", remarcó.

Dibu Martínez mostró su dedo quebrado: "Cuando me dijeron que me tenía que operar se me vinieron millones de preguntas a la cabeza"

Dibu arrastra la fractura en el dedo anular de la mano derecha desde el 20 de mayo, en la entrada en calor antes de la final de la Europa League, en la que Aston Villa se impuso por 3-0 contra Friburgo y se coronó campeón.

Sobre ese momento, el arquero reconoció: "Cuando me dijeron que me tenía que operar se me vinieron millones de preguntas a la cabeza, pero el entrenador siempre me bancó y eso me dio mucho ánimo. El fisio [Pablo Capuchetti] se lo pasó horas a la noche tratando de desinflamar el dedo".

El sorprendente esto del dedo de Dibu Martínez.

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