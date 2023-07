Cuándo y dónde será la final de la Copa Libertadores.

Luego se disputó en el Maracaná en 2020 con la consagración de Palmeiras, mismo equipo que triunfó el año siguiente Centenario en Montevideo. Por último, Flamengo hizo lo propio en la edición del 2022 frente a Aathhlético Paranense en el Monumental de Guayaquil.

Los octavos de final definieron que los cruces argentinos serán los siguientes: Racing vs Atlético Nacional, Boca vs Nacional y River vs Internacional. En cuartos puede enfrentarse el Xenezie con la Academia, mientras que un Superclásico solo se podría dar en la final.

Copa Libertadores 2023: cronograma de fechas

Octavos de final del 2 al 9 de agosto

Cuartos de final del 23 al 30 de agosto

Semifinales del 27 de septiembre al 4 de octubre

Final 4 de noviembre

¿Cómo quedaron los cruces de la Copa Libertadores?

Atlético Nacional - Racing

Bolívar - Athletico Paranaense

Flamengo vs. Olimpia

Atlético Mineiro vs. Palmeiras

Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle

Argentinos Juniors vs. Fluminense

River vs. Internacional

vs. Internacional Nacional vs. Boca

Se sortearon los octavos de la Copa Sudamericana: cómo quedaron los cruces

La Conmebol sorteó hoy los octavos de final para la Copa Sudamericana, en la que restan conocer la mitad de los clasificados, y Newell's Old Boys de Rosario y Defensa y Justicia, que ya están en esta instancia, tendrán potenciales cruces complicados.

Los únicos conjuntos nacionales clasificados a los octavos de final son Newell's y Defensa y Justicia, que fue campeón en la edición 2021, y esperarán por los ganadores de los cruces entre Corinthians (Brasil) y Universitario (Perú); y Sporting Cristal (Perú) ante Emelec (Ecuador), respectivamente.