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3 de julio de 2026 Inicio

Video: el homenaje de Cristiano Ronaldo a Diogo Jota tras la clasificación de Portugal a octavos

El capitán del seleccionado luso se mostró visiblemente emocionado al finalizar el triunfo por 2-1 sobre Croacia. Levantó una camiseta con el nombre de su excompañero y le dedicó la victoria en un conmovedor homenaje.

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Cristiano Ronaldo homenajeó a Diogo Jota

Cristiano Ronaldo homenajeó a Diogo Jota, el futbolista portugués que falleció en 2025 en un accidente de tránsito. 

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La clasificación de Portugal a los octavos de final del Mundial 2026 tuvo un cierre cargado de emoción. Tras el agónico triunfo por 2-1 sobre Croacia, Cristiano Ronaldo encabezó un sentido homenaje a Diogo Jota, el delantero fallecido en un accidente de tránsito en 2025, que conmovió al fútbol mundial.

Pedro Leitão Brito no quiso hablar del tema.
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Con lágrimas en los ojos, el capitán portugués tomó una camiseta con el dorsal número 21, correspondiente a Jota, la levantó frente a las tribunas y luego miró al cielo en un gesto de recuerdo hacia quien fue su compañero durante varios años en la selección portuguesa.

El emotivo momento continuó con la participación de todo el plantel, que se reunió sobre el campo de juego para posar con la camiseta de Jota en una fotografía grupal. La escena fue replicada en redes sociales y se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de la jornada.

El homenaje se produjo cuando se cumplió un año de la muerte del delantero y se sumó a otros reconocimientos que recibió durante el Mundial. Incluso, la Federación Portuguesa decidió mantenerlo simbólicamente dentro de la convocatoria como el "jugador número 27" del seleccionado.

La foto final el homenaje de todo el seleccionado luso a Diogo Jota.

La foto final el homenaje de todo el seleccionado luso a Diogo Jota.

Quién era Diogo Jota

Diogo Jota tenía 28 años y era una de las principales figuras del Liverpool y de la selección de Portugal. Formado en Paços de Ferreira, también pasó por Porto y Wolverhampton antes de llegar al conjunto inglés en 2020, donde se consolidó como uno de los delanteros más destacados de la Premier League.

Con la camiseta de Portugal debutó en 2019 y compartió plantel con Cristiano Ronaldo en competencias como la Eurocopa 2020 y el Mundial de Qatar 2022. Su carrera quedó truncada el 3 de julio de 2025, cuando murió junto a su hermano André Silva en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia española de Zamora.

Diogo Jota con Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal.

Diogo Jota con Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal.

Según informó la Guardia Civil, el Lamborghini en el que viajaban sufrió el reventón de un neumático mientras realizaba una maniobra de adelantamiento. El vehículo se despistó, se incendió y ambos fallecieron en el lugar. Apenas diez días antes, Jota había contraído matrimonio con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos.

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