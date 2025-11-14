Copa Potrero 2025: día, hora y estrellas que jugarán el torneo Hasta el domingo 23 se llevará adelante una nueva edición del torneo organizado por el Kun Agüero, que pone en competencia a distintos equipos de fútbol 7 por premios en dólares. Por







Hasta el 23 de noviembre se desarrollará la Copa Potrero.

Desde este viernes y hasta el domingo 23 del corriente se llevará adelante la Copa Potrero, torneo que organiza el Kun Agüero, en el Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui, Pilar, Provincia de Buenos Aires.

En el campeonato participarán 40 equipos de fútbol 7, en el que estarán presentes estrellas del deporte compitiendo bajo un formato profesional. Cada uno puede inscribir de 14 a 20 futbolistas mayores de 18 años, y uno de los requisitos para poder jugar el campeonato es el de contar con un entrenador.

Entre los nombres más resonantes de los equipos se destacan Mauro Zárate, Giovanni Moreno (La Crema), Gonzalo Bergessio (GB Sports), Carlos Tevez (Fuerte Apache), Pablo Mouche, Santiago Silva (Alejo FC), Matías Suárez y Leonardo Pisculichi (Mi Abuela Lala).

También dirán presente Augusto Fernández, Leonardo Ulloa, Rubens Sambueza (Área Sport), Cristian Lucchetti, Cristian Erbes, Nicolás Bertolo y Mariano Pavone (Operativo Panda), Fabián Cubero y Franco Di Santo (Dibu FC), entre otros.

El campeón recibirá u$s210.000, el subcampeón u$s50.000, mientras que el tercer y cuarto puesto obtendrán u$s25.000 cada uno. Del quinto al octavo lugar, en tanto, habrá recompensas de u$s10.000 para cada equipo. Todos los premios se pagarán al valor del dólar oficial. Además, se otorgarán trofeos individuales al Mejor Jugador, Mejor Arquero y Goleador del torneo.

Cómo se juega la Copa Potrero De acuerdo con la organización oficial, el formato de la Copa Potrero es con 8 grupos de cinco equipos cada uno. Los partidos son de 7 vs. 7 y se juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un intervalo de 5. En semifinal y final se disputan dos tiempos de 25 minutos, mientras que los goles son válidos desde cualquier lugar del campo. Se permiten hasta 7 cambios

El jugador que sale puede volver a entrar

El offside se marca en tres cuartos de cancha

En caso de empate en fase de grupos se define por penales (una tanda de tres). El que gana suma tres puntos y el perdedor, uno.

Los primeros de cada grupo avanzan a octavos de final

El resto juega un repechaje

En caso de igualdad de puntos al momento de definir la clasificación, se dirimirá por diferencia de gol o por resultado entre ambos equipos. Dónde ver la Copa Potrero El torneo estará disponible en ESPN, el Plan Premium Disney+ & también de ESPN Fans en YouTube.