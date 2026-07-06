Infantino reconoció que habló por teléfono con Trump: la respuesta de la FIFA al escándalo por la sanción de Balogun

El mandamás de la federación debió aclarar que el Comité Disciplinario es un órgano independiente, al igual que el resto de los órganos judiciales. "Le expliqué que había un proceso legal en curso y que el caso sería decidido en su momento", explicó, sobre la conversación que sostuvo con el presidente de EEUU.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intentó poner fin a la controversia que rodea el caso de Folarin Balogun luego de la ola de críticas que provocó la decisión de levantar la suspensión del delantero de Estados Unidos.

La polémica se desató después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , revelara públicamente que había conversado con Infantino para pedirle que Balogun pudiera disputar los octavos de final del Mundial 2026. Horas más tarde, la FIFA dejó sin efecto la sanción automática que pesaba sobre el futbolista , una decisión que generó cuestionamientos de federaciones, dirigentes y aficionados por una posible influencia externa sobre el proceso disciplinario.

En su mensaje, Infantino afirmó que los órganos judiciales de la FIFA "son independientes" y que aplican el Código Disciplinario de manera autónoma, basándose exclusivamente en los reglamentos y en los hechos de cada caso.

El dirigente también confirmó que recibió un llamado de Trump, aunque negó que esa conversación haya condicionado la resolución del expediente.

"Sí, hablo regularmente sobre asuntos relacionados con la Copa del Mundo con el presidente de Estados Unidos y, en este caso, recibí una llamada del presidente Donald Trump, como también recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, actores del fútbol y empresarios de todo el mundo", señaló.

Según explicó, durante esa conversación le informó al mandatario estadounidense que existía "un proceso legal en curso" ante los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto "a su debido tiempo por las autoridades competentes".

Infantino insistió en que ese es el funcionamiento institucional del organismo y remarcó que se trata de "un principio" que siempre defenderá. Además, reconoció que en ocasiones puede coincidir o no con las resoluciones del Comité Disciplinario, pero aclaró que eso no modifica su postura respecto de la independencia de esos órganos.

"Leo las decisiones del Comité Disciplinario cuando se publican. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo y otras no. Pero siempre las respeto y respeto la autonomía de los organismos que las toman", sostuvo.

Finalmente, el presidente de la FIFA aseguró que el respeto por las instituciones independientes y por el Estado de derecho "es lo que protege la integridad de las competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento".