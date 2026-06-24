Cómo sigue la salud de Jorge Messi en el cumpleaños del capitán de la Selección El 10 adelantó que uno de sus deseos de cumpleaños sería salud para su familia. Su madre, Celia Cuccittini, reveló cómo se encuentra su marido luego del alta médica. Por Agregar C5N en









Lionel y Jorge Messi.

Lionel Messi cumple 39 años este miércoles y, además de estar participando del Mundial 2026, se encuentra atravesando una situación familiar complicada por la salud de su padre Jorge. Sin embargo, su madre Celia Cuccittini reveló cómo se encuentra su marido tras el alta médica.

"Hola, doctor, Jorge está mejor. Recuperándose de a poco, ya en casa, mucho mejor", le escribió Celia al doctor Guillermo Capuya, quien lo leyó al aire de La mañana con Moria por El Trece.

El capitán de la Selección había sido consultado sobre qué pediría como deseo de cumpleaños, el quinto que pasa durante una Copa del Mundo. "La verdad que no puedo pedir más nada; gracias a Dios, como dije varias veces, me regaló todo a nivel deportivo", respondió a Olé en un primer momento el futbolista.

El doctor Guillermo Capuya llevó tranquilidad al compartir una actualización sobre la evolución en la salud de Jorge Messi, en #LaMañanaConMoria. pic.twitter.com/LbIEDKSDJ6 — eltrece (@eltreceoficial) June 24, 2026 Messi enseguida agregó: "Lo único que puedo pedir es salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo cerca". El periodista Gustavo Méndez confirmó a Moria Casán que el astro repitió el deseo ante las velitas que sopló junto a sus compañeros de equipo en Kansas City.

"Anoche sopló las velitas y lo único que pidió, que lo hizo con sus compañeros de la Selección argentina, fue felicidad y salud para su familia", aseguró el panelista.

La dedicatoria de la AFA a Messi por su cumpleaños "39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial. ¡Feliz cumple, capitán!", escribió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la cuenta oficial de X junto a una imagen del rosarino con la camiseta albiceleste. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de hinchas que aprovecharon la ocasión para agradecerle por su fútbol. En una publicación dentro del sitio oficial de la AFA, destacaron que Messi es "capitán, estandarte y emblema de la Selección Argentina" y remarcaron que, a sus casi 40 años, continúa "escribiendo páginas decisivas en la historia del fútbol mundial". Además, subrayó que atraviesa un presente excepcional, con un papel protagónico en el Mundial 2026. #SaludoAlbiceleste



39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán!



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