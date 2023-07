Chacarita vs. Chaco For Ever, por Zona B - Fecha 22 de Argentina - Primera Nacional

El próximo sábado 15 de julio, Chaco For Ever visita a Chacarita en el estadio Chacarita Juniors, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023.

Quilmes vs. Brown (Adrogué), por Zona B - Fecha 22 de Argentina - Primera Nacional

Chacarita fue derrotado en el Bautista Gargantini frente a Independiente Mdz. por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 2 goles y tiene 6 a favor.

Chaco For Ever viene de vencer a Mitre (SE) en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 6 goles y 2 le han convertido.

En esta competencia, los resultados de Chaco For Ever han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 10 partidos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de marzo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y firmaron un empate en 1.

Horario Chacarita y Chaco For Ever, según país

© 2023 DataFactory