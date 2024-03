Borja recordó la polémica con Barco por los penales en Atlético Tucumán - River: "Me pareció extraño..."

Luego de varios minutos de discusiones de Barco y Miguel Borja por ver quién remataba el disparo, lo tomó el ex futbolista de Independiente y su disparo fue despejado por José Devecchi con los pies pero tras la intervención del VAR, el árbitro decidió repetir la ejecución por invasión de campo de varios jugadores del conjunto local.

La discusión entre Barco y Borja continuó y pese a que el entrenador riverplatense indicaba desde afuera del campo que rematara el colombiano, el mediocampista desoyó las órdenes del técnico, volvió a rematar y su tiro se fue desviado por encima del travesaño.

Embed - ¡INSÓLITO! DOBLE PENAL ERRADO POR BARCO TRAS LA ORDEN DE DEMICHELIS DE QUE PATEÉ BORJA

Miguel Borja habló de la polémica con Esequiel Barco

Después de la polémica, Miguel Borja reconoció su entusiasmo por intentar aprovechar la gran chance que tenía River con Atlético Tucumán: "Son momentos de los partidos, es normal que uno tenga ese deseo de aportarle el equipo como lo venía haciendo Barco, que venía asistiendo todos los partidos, jugando bien y solo le faltaba el gol. Yo de pronto tenía muchas ganas de patear el penal, él tomó la pelota y en ningún momento lo miré".

En tal sentido, recordó un gesto de Facundo Colidio que alimentó la polémica. "Cuando fui a buscar la otra pelota, Colidio la tira hacia atrás y me pareció extraño ese momento. Fui corriendo a buscar la pelota para llegar primero que Barco al penal porque si lo hacía no me quitaba de ahí, pero llegó primero él", rememoró con ESPN Colombia.

Luego, indicó cómo reaccionó ante esa acción del ex futbolista de Tigre: "Al día siguiente me acerqué a Colidio y le pregunté por qué lo hizo y me dijo que en ningún momento me vio, que solo vio a Barco y cuando lo miró, tiró la pelota. Todos lo estaban matando y nunca me vio, estaba nublado. Son cosas que pasan en el partido y yo le creo. Nunca he tenido un problema con mis compañeros"