Bombazo en Racing: Rodolfo Molina no se presentará en las elecciones y acompañará a Diego Milito

El expresidente de la Academia es parte de la agrupación Racing vuelve y bajó su candidatura para apoyar la del Príncipe, pero lo que no está confirmado todavía es si tendrá un cargo en la lista.

Rodolfo Molina no se presentará en las elecciones y acompañará a Diego Milito

Luego de que Diego Milito anuncie su candidatura a las elecciones de Racing que se disputarán en diciembre, hubo cambios en el oficialismo y, en las últimas horas, el expresidente del club Rodolfo Molina no será parte de la lista del oficialismo con su agrupación “Racing Vuelve”.

La noticia la brindó el periodista Leandro Adonio Belli de Racing Maníacos y detalló que no solo no se presentará en las elecciones como parte del oficialismo, sino que apoyará a Diego Milito en su campaña para ocupar el lugar que actualmente tiene Víctor Blanco. Lo que sí no confirmó es si estará en la lista con algún cargo. Por el momento, la noticia es el apoyo.