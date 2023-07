Amenaza de muerte al presidente de Unión: la respuesta del dirigente santafesino

Hasta el momento no hay ningún detenido, pero siguen las investigaciones para tratar de dar con el responsable de las amenazas y si están vinculadas al grupo narco Los Monos.

“Gordo sapo, si se llega a caer la oferta del jugador vos y el representante me van a pagar la mía. Te firmo en cualquier lado para que veas que no jodemos”, se puede leer en los mensajes y agregaron: “Te voy a dejar un muerto en la cancha con tu nombre y apellido. Fijate como te suspendemos los partidos. Con la gente de Rosario no se jode. No te van a salvar ni los mellis de la barra, gordo gato”.

Amenazas al presidente de Unión

El conflicto entre el jugador Imanol Machuca y Unión de Santa Fe

La mala relación entre Unión de Santa Fe e Imanol Machuca se desató luego del duro comunicado que emitió el conjunto santafesino explicando que el futbolista de 23 años decidió no viajar a Buenos Aires para enfrentar a Vélez y apuntó contra Carlos Belmonte, representante del jugador.

En el comunicado, el Tatengue emitió un comunicado en el que expresa el comportamiento del jugador, de quien se informó que la última oferta presentada por Fortaleza de Brasil, entidad que pretende su transferencia, es de “una suma neta de 2,2 millones de dólares, sin especificar fechas, formas de pago ni vencimiento de la oferta”.

En ese sentido, el presidente Luis Spahn explicó que el viernes le llegó el mensaje y puso en conocimiento a la comisión directiva. “Esto es ajeno a mi seguridad porque están prometiendo atentar contra algún socio del club o concurrente al estadio y excede lo que puede ser mi riesgo personal y es preocupante”, señaló en diálogo con C5N.

“He recibido otras amenazas en algún momento que el equipo estaba complicado hace un par de meses. Algunas amenazas de índole pasional como “te voy matar” o “te voy a pasar el auto por encima” que también alerté a las autoridades”, recordó.

Por otro lado, Spahn aseguró que “en principio la venta del jugador es un negocio para el represente, el club y el jugador que pasa a tener un ingreso en moneda extranjera” por lo que “de no hacerse la operación los perjudicados somos todos dentro de la normalidad del club”.

“La decisión del club nos abre una situación muy incómoda, uno trata de contener y acompañar a todos nuestros deportistas para que tengan un crecimiento y sigan su carrera en otra institución donde tengan mejores condiciones, pero nos armó un conflicto con el que cual tenemos que terminar con una sanción contra el jugador”, detalló.